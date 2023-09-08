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نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 09:30 مساء
نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا
مسؤول بمتحف الآثار في جامعة ستافنجر النرويجية يعرض قطع الذهب التي عثر عليها أحد الهواة، 7 سبتمبر 2023. (أ. ف. ب)
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بعدما امتثل لنصيحة أطبائه بزيادة حركته البدنية، عثر رجل نرويجي على مجوهرات نادرة من الذهب تعود إلى القرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثًا، في اكتشاف وُصِف بـ«اكتشاف القرن من الذهب» في النرويج، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقل بيان لجامعة ستافنجر (جنوب غرب) عن إيرليند بور قوله «ظننت بدايةً أنها قطع من الشوكولا أو تابعة للكابتن سابيلتان»، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نرويجي.

قلادة ذهب فاخرة
وأعلنت الجامعة، الخميس، أن ما اكتُشف عبارة عن تسع قطع ومجموعة من الحبيبات كانت تشكل سابقًا قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى ثلاثة خواتم من المعدن نفسه.

واكتشف عالم الآثار الهاوي هذه القطع في نهاية أغسطس في أرض لأحد المزارعين قرب ستافنجر. واشترى الرجل الخمسيني الذي كان يرغب في طفولته في أن يصبح عالم آثار، جهاز كشف معادن لتشجيع نفسه على الخروج من المنزل وزيادة حركته البدنية، نزولًا عند توصية طبيبه ومعالجه الفيزيائي.

وكان على وشك العودة إلى المنزل عندما سمع جهازه يرنّ على سفح إحدى التلال، فتواصل مع هيئة الآثار المحلية التي حضر أفراد منها لتولّي الأمر، بحسب «فرانس برس».

وأشارت الهيئة إلى أنّ المجوهرات التي يزيد وزنها الإجمالي على 100 غرام بقليل، تعود إلى العام 500 ميلادي تقريبًا، في مرحلة شهدت هجرة كبيرة للشعوب في أوروبا.

اكتشاف القرن من الذهب في النرويج
وقال مدير المتحف الأثري في جامعة ستافنجر أولي مادسن «إنّ ما سُجّل اكتشاف القرن من الذهب في النرويج»، مضيفًا «إن العثور على كمية كبيرة من الذهب دفعة واحدة أمر نادر جدًا».

ويعود آخر اكتشاف مماثل في الدولة الإسكندنافية إلى القرن التاسع عشر. وذكر علماء الآثار أنّ هذا الاكتشاف فريد لناحية الصورة التي تظهر على قطع الذهب وتمثّل نوعًا من الخيول ورد ذكره في الأساطير الإسكندنافية.

وقال البروفيسور هاكون رايرسن «استنادًا إلى موقع الاكتشاف والدروس المستقاة من اكتشافات مماثلة، قد تكون هذه القطع من دون شك إما مقتنيات ثمينة مخبأة أو تقدمة للآلهة خلال مرحلة مضطربة».

وبموجب القانون، يُفترض أن يحصل إرليند بور ومالك الأرض على مكافأة لم تُحدَّد قيمتها بعد، بحسب «فرانس برس».

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