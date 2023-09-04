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تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 11:08 صباحا
تعرف على كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقه
عقد زواج. (أرشيفية: الإنترنت)
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مع تزايد أعداد الجاليات العربية في مصر خصوصا السورية والليبية واليمنية والسودانية، تكثر تساؤلات حول كيفية عقد زواج الأجانب في مصر وشروط توثيقها.

وتختلف الجهة التي تعقد قران  الأجانب عن المصريين؛ فالبنسبة للأجانب يحرر العقد في وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة، في حين يختص المأذون الشرعي بزواج المصريين فقط. 

شروط الزواج
وتتضمن شروط زواج الأجانب تقدُّم المرأة بشهادة من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها، وشهادة أخرى بعدم ممانعة سفارتها الزواج، وأن تكون إقامتها في مصر بغرض غير السياحة، وألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما، وفق صفحة المحامي المصري كرم دويدار.

وتشمل الاشتراطات «حضور الرجل والمرأة بشخصهما أو بوكيل، ووجود شاهدين عدل إضافة إلى طابع أسرة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا وألا يزيد عن 25 عاما»، حسب دويدار.

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توثيق عقد الزواج
ويوثق الزوجان العقد في المكتب بوزارة العدل، ثم يختمه الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة، ويوثقه أحد المكاتب التابعة لوزارة الخارجية المصرية، كما يشرح المحامي المصري.

وبعدها تستوفي السفارة الإجراءات وكل دولة لها اشتراطات وطلبات خاصة يجب تنفيذها حتى يكون الزواج جاهزا من الناحية القانونية، وفق دويدار.

وبخصوص زواج المصريين والأجانب، ضرب دويدار مثالا بإبرام عقد زواج ليبي من مصرية، إذ يجب عليه أن يحصل على موافقة السفارة في القاهرة، ويقدم مستندا باسم البلدية التابع لها في ليبيا موضحا محل إقامته لتوثيق الزواج.

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