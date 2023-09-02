  • Alwasat News
Atwasat

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 12:11 مساء
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
أحد الدببة في هوكايدو شمال اليابان. (أ ف ب)
alwasat radio

قُتلت دبّة بنّية مهددة بالانقراض برصاص رجل قرب سان بينيديتو دي مارسي في أبروتسو (وسط إيطاليا)، في حادث دانه ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان.

وكانت «أمارينا» التي غالبا ما يتم تصويرها وهي تتنزّه مع صغارها، واحدة من الدببة البنية الأكثر شعبية في حديقة أبروتسو الوطنية، وفق وكالة فرانس برس. وحدّدت هوية الرجل الذي أطلق النار على الدبة، وفق إدارة الحديقة التي دانت «الحادث الخطير للغاية».

قتل «أمارينا» بدافع الخوف
وقال هذا الرجل البالغ 56 عاما للشرطة إنه أطلق النار بدافع الخوف عندما دخلت «أمارينا» أرضه قرب بلدة سان بينيديتو دي مارسي، خارج منطقة الحديقة.وقالت إدارة الحديقة إن أمارينا «لم تتسبب بأي مشكلة للبشر على الإطلاق» و«لا شئ يبرر» إطلاق النار عليها. وكانت هذه الدبة واحدة من بين 60 دبا بنيا في الحديقة الوطنية، ويجري البحث حاليا عن شبلَيها.

نفوق دبة قطبية صعقا بالكهرباء في الدنمارك 
صورة مع دبة تتسبب في سجن امرأة أميركية
فيديو: دبة كسولة تهزم نمرًا دفاعًا عن صغيرها

وقال رئيس منطقة أبروتسو ماركو مارسيليو، إنه «من غير المفهوم» أن يُقتل هذا الحيوان الذي لم يكن يشكّل أي خطر. وقالت منظمة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في إيطاليا في بيان إن نفوق أمارينا «يمثل ضربة قوية تقلل من فرص بقاء هذه الدببة» المهددة بالانقراض، مشيرة إلى أنها تدرس إقامة دعوى مدنية على مطلق النار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء

وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء
انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي

انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري ...
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي

المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الماليزيون يودعون صغيرتي باندا قبل إعادتهما إلى الصين
الماليزيون يودعون صغيرتي باندا قبل إعادتهما إلى الصين
فيضان داخل أشهر محطة «مترو» في نيويورك (فيديو وصور)
فيضان داخل أشهر محطة «مترو» في نيويورك (فيديو وصور)
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه ...
«القمر الأزرق العملاق» يظهر للمرة الأخيرة قبل العام 2037
«القمر الأزرق العملاق» يظهر للمرة الأخيرة قبل العام 2037
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو
السجن لأسترالي أرسل «برازه».. هدية عيد الحب إلى دي كابريو...
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح......
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك ......
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب
لعدم وجود وريث.. إيراني يبيع شقته إلى كلب...
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل...
المزيد
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض...
ذوبان الجليد يكشف عظام متسلق بريطاني مفقود في سويسرا منذ 52 عاما
ذوبان الجليد يكشف عظام متسلق بريطاني مفقود في سويسرا منذ 52 ......
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية...
«القمر الأزرق العملاق» يظهر للمرة الأخيرة قبل العام 2037
«القمر الأزرق العملاق» يظهر للمرة الأخيرة قبل العام 2037...
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه ......
المزيد