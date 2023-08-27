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احترار المناخ.. عدو جديد يواجه لندن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 01:17 مساء
احترار المناخ.. عدو جديد يواجه لندن
صورة مؤرخة في 24 أغسطس 2023 لشاحنة مكافحة حرائق في منطقة ساري البريطانية. (أ ف ب)
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حذّرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بمنطقة ساري الواقعة شرق العاصمة البريطانية لندن، في دراسة نُشرت الشهر الماضي، من أن درجات الحرارة المرتفعة جدا التي شهدتها البلاد في صيف 2022 ستكون أكثر تواتراً وشدة بسبب ظاهرة احترار المناخ.

ولذلك يتدرب فريق من عناصر الإطفاء في مركز لتدريب الجيش في منطقة ساري، في جنوب شرق إنجلترا، على مواجهة العدو الجديد وهو احترار المناخ الذي يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات، حسب وكالة «فرانس برس».

واستثمر جهاز الإطفاء في ساري، منذ العام الماضي، مبلغا إضافيا مقداره مليون جنيه إسترليني (1.26 مليون دولار) في موارد الوقاية من الحرائق ومكافحتها، بعدما أتى حريق على مساحة 40 هكتارا في شرق لندن وألحق أضرارا بـ17 منزلا وبمبان ومركبات أخرى.

كذلك، زُوّد الإطفائيون سترات ونظارات وخوذا جديدة للتعامل مع الظروف الصعبة، فيما طوّر جهاز الإطفاء «خططا لإدارة الخطر» لأجزاء مختلفة من هذه المنطقة المكسوة بالأشجار.

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وينظم الجهاز الذي لديه أربع محطات لمكافحة حرائق الغابات منتشرة في المنطقة الممتدة على مساحة 1679 كيلومترا مربعا، تدريبات منتظمة هناك، ويملك أربع مركبات متخصصة قادرة على ضخ 1500 لتر من المياه في الدقيقة على مسافة 60 مترا، و25 شاحنة مجهزة لمكافحة الحرائق.

احتمال نشوب الحرائق يظل قائما
وأوضح محقق الحرائق في ساري، مات أوكلي: «نتعامل الآن مع حرائق الغابات على أنها حوادث عادية، ووستزداد الظروف تطرفا خلال العقدين المقبلين».

وقال أوكلي، الذي يقدم المشورة حول مكافحة الحرائق لأجهزة إطفاء في أماكن أخرى في المملكة المتحدة إن ما حدث في شرق لندن يمكن أن يحدث في أي مكان تلتقي فيه البيئتان الحضرية والنباتية.

وتابع: «نحن جزيرة مأهولة بعدد كبير من السكان.. هناك احتكاك بين الطبيعة والناس، وفي هذه الحال دائما ما يكون احتمال نشوب حريق قائما».

ورغم أن المناخ الأكثر اعتدالا هذا الصيف قلّل من خطر اندلاع الحرائق، فإن الإطفائيين في ساري يشعرون بقلق إزاء النمو الهائل للغطاء النباتي بسبب الأمطار الأخيرة.

وشرح دافي نولان وهو قائد إحدى الوحدات، «عندما تجف النباتات، تصبح أكثر عرضة للاشتعال»، وأضاف «أن حرائق العشب تحدث الآن حتى في الشتاء».

من جانب آخر، تقول مارلي هولاند التي تقوم بجولة في المدارس وأماكن أخرى للتوعية بأخطار الحرائق، «لا تشعلوا نار مخيمات وخذوا النفايات معكم. نأمل بأن تقلل هذه الرسالة البسيطة من خطر اندلاع الحرائق».

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