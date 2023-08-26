بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت هيئة «بول أمبلوا»، المسؤولة عن التوظيف في فرنسا، الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر، بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت استهدف شركة «ماجوريل» التي توفر لها خدمات.

وأوضح داميان بانكا، الموظف في موقع «زاتاز» (Zataz) المتخصص في رصد سرقات البيانات، أن معلومات «بول أمبلوا» (Pôle Emploi) «معروضة للبيع على الإنترنت المظلم»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن قرصان معلوماتية متخصصا في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها عرض قاعدة بيانات هيئة التوظيف للبيع مقابل 900 دولار في 8 أغسطس الجاري، وهي تضم 10 ملايين و200 ألف مستخدم، ثم حُدِثت البيانات بمزيد من المعلومات في 21 أغسطس.

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وأشارت الهيئة إلى أن تسرب البيانات هذا يتعلق بـ«الأفراد المسجلين في فبراير 2022 والذين أوقفوا تسجيلهم منذ أقل من 12 شهراً، أي ما يُفترض أن يكون مجموعه عشرة ملايين».

وأفادت الهيئة بأن البيانات التي يمكن أن توضع على الإنترنت هي الاسم والشهرة والحالة الراهنة أو السابقة للباحث عن عمل، ورقم ملفه في الضمان الاجتماعي، لكنها استبعدت أن يكون بينها عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وكلمات السر والبيانات المصرفية.

من جهتها، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في اختراق احتيالي لنظام معالجة بيانات آلي بالبلاد.