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57 مليون يورو.. مبيعات قياسية في المزاد السنوي على الأحصنة الصغيرة في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 07:58 مساء
57 مليون يورو.. مبيعات قياسية في المزاد السنوي على الأحصنة الصغيرة في فرنسا
من المزاد السنوي المرموق على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا. (الإنترنت)
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سجل المزاد السنوي المرموق على الأحصنة الأصيلة الصغيرة (يتراوح عمرها بين سنة وسنتين) في دوفيل بشمال غرب فرنسا، مبيعات قياسية هذا العام بلغت نحو 57 مليون يورو، على ما أعلن منظمو الحدث في بيان أصدروه ليل الأحد ـ الإثنين.

وارتفع حجم المبيعات الإجمالي والتي نُظمت من الجمعة إلى الأحد، بنسبة 15% مقارنة بما سُجّل عام 2022، ليصل إلى 56.949 مليون يورو، على ما أفادت وكالة المبيعات «أركانا» في البيان.

نتائج ممتازة لهذة النسخة 
ونقل البيان عن رئيس «أركانا» إريك هوايو ومديرها التنفيذي فريدي باول قولهما إنّ «نتائج هذه النسخة ممتازة ونحن أكثر من راضين عنها وكان من دواعي سرورنا الترحيب بالمالكين والمشترين العالميين الآتين من مختلف أنحاء أوروبا، وأستراليا، والولايات المتحدة، واليابان، والشرق الأوسط».

ويعود الرقم القياسي السابق للمبيعات في هذا المزاد إلى أغسطس 2022، حين بلغت الإيرادات المتأتية من بيع هذه الأحصنة 51 مليون يورو. وبلغ متوسط سعر الأحصنة هذا العام 232.445 يورو في مقابل 210.025 يورو في العام الفائت. وبيعت 87% من الخيول الـ283 التي عُرضت.

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