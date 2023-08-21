«سوندا».. طائفة إندونيسية تمزج الأديان السماوية بطقوس وثنية

القاهرة - بوابة الوسط

«بتعويذات وغناء حول النيران» يؤدي أتباع طائفة وثنية طقسا يسمونه «بيستا دودونغ» يعتقدون أنه يحمي محاصيلهم من الحشرات والطفيليات، وهو ضمن طقوس أخرى تمزجها الطائفة مع الأديان السماوية في إندونيسيا التي لا تعترف بمعتقداتهم.

وعُرفت الطائفة التي تفضل العزلة، باسم «سوندا»، ثم أصبحت بعد تُسمى «جاوة الغربية»، وكانت معتقداتهم تُمارَس في إندونيسيا قبل ظهور الإسلام والمسيحية بفترة طويلة، وفق تقرير وكالة «فرانس برس».

«الإيمان بالله القدير بأمر المحكمة الدستورية»

وتسمح إندونيسيا باعتناق ست ديانات رئيسية، مع العلم أن البلاد تضم مئات الديانات المحلية.

ويقول سوبراتا (81 عاما)، الذي يحمل اسما واحدا على غرار الكثير من الإندونيسيين، إنه يشعر كأنه «منبوذ في أرضه»، مضيفا أنه حرم من الترقيات خلال عمله في القطاع العام نظرا لمعتقده، حسب تعبيره.

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وحتى العام 2017، كان يتعين على أكثر من عشرة ملايين شخص من أتباع طوائف السكان الأصليين شطب خانة «الدين» من بطاقة هوياتهم، ثم سمحت لهم المحكمة الدستورية الإندونيسية بإضافة عبارة «الإيمان بالله القدير».

زيجات غير قانونية وأطفال غير شرعيين

ونظرا لأن دينهم غير معترف به، لا يمكن لأتباع سوندا ويويتان تسجيل زيجاتهم بشكل قانوني، فيوضح سيتيانينغسيه أن «أبناءه لا يتمتعون بوضع قانوني، ويُعتَبرون أطفالا غير شرعيين»، وفق الوكالة الفرنسية.

وتنفي الحكومة أن يكون هناك تفريق في المعاملة لأي طائفة من أتباع الديانات الأخرى، ويقول مسؤول كبير في وزارة التعليم والثقافة والبحوث والتكنولوجيا سجامسول هادي، إن «الوزارة غير قادرة على توفير خدمة مماثلة لعدد كبير من الأديان، ولهذا السبب قررنا استخدام مصطلح عالمي».

ومطلع الستينات، كان هذا المجتمع يضم نحو 15 ألف فرد، بحسب سيتيانينغسيه، ولكن في الوقت الحالي من الصعب تحديد عددهم لأن الكثيرين منهم يخفون إيمانهم الحقيقي، ويعزل البعض أنفسهم عن العالم الحديث، وخصوصا الذين ينتمون إلى قبيلة بادوي.

يقول رستو بوانا وهو طالب يبلغ 20 عاما، إنه ولد كاثوليكيا لأن والديه كانا يخشيان تعرضه للتنمر، وعندما اكتشف أستاذه في الدراسات الدينية الحقيقة، قال له إن سوندا ويويتان «ليست ديانة».