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مقتل 4 متسلقين بعد سقوطهم من أعلى جبل في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 09:33 صباحا
مقتل 4 متسلقين بعد سقوطهم من أعلى جبل في المكسيك
صورة من ويلاة باخا كاليفورنيا في المكسيك, 20 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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قتل أربعة مكسيكيين بعد سقوطهم الأحد، أثناء تسلقهم أعلى جبل في البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون.

وكان الأربعة يتسلقون بركان «بيكو دي أوريسابا» الذي يبلغ ارتفاعه 5600 متر في جنوب وسط المكسيك، بحسب وكالة «فرانس برس».

انتشال الجثث جارية
وأشارت هيئة الحماية المدنية في ولاية بويبلا على «فيسبوك»، إلى أن عملية انتشال الجثث جارية. وسقط المتسلقون أثناء تسلق المنحدر الجنوبي للجبل.

ويعد «بيكو دي أوريسابا» أعلى جبل في المكسيك وأطول بركان في أميركا الشمالية.

وفي أبريل، أمضت متسلقة مكسيكية تدعى بيرلا تيخيرينا 32 يوما على قمة الجبل كجزء من تحدٍ.

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