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بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 08:49 صباحا
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العاصمة اللاتفية ريغا، 10 يوليو 2023. (أ ف ب)
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دفعت السفارة الإيطالية في ألبانيا فاتورة مطعم لم يسددها سياح إيطاليون في مدينة بيرات (وسط جنوب)، بعد التدخل الشخصي لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وكشف رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أنه تحدث إلى ميلوني التي زارت بلاده الأسبوع الماضي لتمضية عطلة، حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في المدينة التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وروى راما لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية اليومية، «أمرت (ميلوني) السفير بالذهاب ودفع فاتورة هؤلاء الحمقى، من فضلك، وأصدرِ بيانا! لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة!+».

فاتورة بقيمة 80 يورو
وتصدّر خبر مغادرة هؤلاء السياح الإيطاليين من دون دفع فاتورتهم عناوين وسائل الإعلام الألبانية، وانتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.

من جهتها، أكدت السفارة الإيطالية في ألبانيا الجمعة أنها سددت فاتورة بقيمة 80 يورو، لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة سياح إيطاليين.

وقال بيان للسفارة «بناء على توصيات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، دفعنا هذه الفاتورة التي تخلّفت عن تسديدها مجموعة من السياح الإيطاليين في مدينة بيرات»، مضيفا «يحترم الإيطاليون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث».

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