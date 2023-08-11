ماليزيا.. السجن 3 سنوات لِمَن يضع أو يبيع ساعات تظهر شعاراً مرتبطاً بمجتمع «المثليين»

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه أي مواطن ماليزي يرتدي أو يبيع ساعات من تصنيع شركة «سواتش» السويسرية تظهر علم قوس القزح (أحد رموز مجتمع المثليين أو الشواذ) عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، على ما أعلنت الحكومة الماليزية الخميس.

وتحظر ماليزيا المثلية (الشذوذ)، فيما قالت وزارة الداخلية في بيان، إن أي شخص «يصنّع أو يستورد أو ينتج (...) أو يحوز»، هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، أما مَن يضع ساعة مماثلة أو يوزّعها فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولاراً، بحسب وكالة «فرانس برس».

منع نشر المواد المنتهكة للآداب العامة

وأضافت أن «الحكومة الماليزية ملتزمة بمنع نشر المواد التي تنتهك الآداب العامة».

وفي مايو الماضي، دهمت وحدة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الماليزية، متاجر تابعة لـ«سواتش» في 11 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء ماليزيا.

وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، أشار مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ السلطات صادرت 172 ساعة بقيمة 14 ألف دولار، مضيفا أنّ الساعات صودرت لأنها كانت تحمل الحروف «إل جي بي تي» LGBT (الأحرف الأولى لمجموعات مجتمع المثليين)، ولها ستة ألوان بدلا من السبعة الموجودة عادة في قوس القزح.

ورفعت شركة «سواتش» السويسرية لصناعة الساعات دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية، مؤكدةّ أنّ ساعاتها الملونة هي «مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب».