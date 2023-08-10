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رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 09:22 مساء
رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد
أسماك تسبح في منطقة مرجانية عند سواحل كي ويست بولاية فلوريدا الأميركية في 14 يوليو 2023 (أ ف ب)
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عثرت رئيسة بلدية مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية، خلال رحلة بحرية، على نحو 32 كيلو غرامًا من الكوكايين، تُقدر قيمتها بنحو 1,1 مليون دولار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وكانت «جين كاستور» تستمتع بيوم إجازة على ساحل فلوريدا كيز، في 23 يوليو الفائت عندما اكتشف أحد أفراد الأسرة شيئًا ما في مياه المحيط الأطلسي الدافئة، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

في البداية، ظنّت أنها «ظل» لكائن ما قد يكون سمكة صغيرة تحت بعض الحطام في المحيط، كما قالت كاستور لمحطة «فوكس 13» الإخبارية. وأضافت: «لكن كلما اقتربنا، شعرت أننا قد نكون أمام رزمة من الكوكايين».

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وأشارت كاستور إلى أنها كانت واثقة بأنّ ما رأته كان كميات من الكوكايين؛ إذ سمحت لها أكثر من ثلاثة عقود أمضتها في شرطة تامبا، بينها ست سنوات كرئيسة لها، بالتعرف على مخزون المخدرات بيقين مطلق.

وحملت الأسرة رزمة المخدرات التي يقرب حجمها من حجم فرن مايكروويف، على القارب. وكانت الحزم المعبأة بإحكام مرئية تحت طبقات من الشرائط البلاستيكية.

وسجّلت كاستور موقع الاكتشاف لحظة حصوله، واتصلت بمكتب قائد الشرطة في مقاطعة مونرو. تسلمت دورية من حرس الحدود الأميركيين الشحنة بعيد ذلك.

في 24 يوليو، أعلن مسؤولون العثور على هذه الكمية من المخدرات في منشورات عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبوا ذلك إلى «قارب ترفيهي»، مرفقين الخبر بصورة للمضبوطات، وهي 25 عبوة محشوة بالكوكايين، كل منها مختومة بفراشة أرجوانية.

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