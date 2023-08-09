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فائز سعيد الحظ بيانصيب تتجاوز قيمته 1.5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 01:39 مساء
فائز سعيد الحظ بيانصيب تتجاوز قيمته 1.5 مليار دولار
لافتة إلكترونية عليها قيمة الجائزة الكبرى في سحب «ميغا ميليينز» البالغة 1.58 مليار دولار في نيويورك، 8 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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فازت شبكة واحدة بيعت في ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بجائزة كبرى قياسية قدرها 1.58 مليار دولار في سحب «ميغا ميليينز»، على ما أعلن القائمون على اليانصيب الأميركي.

وقال القائمون على يانصيب «ميغا ميليينز» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «بعد 31 سحبًا دون فوز كبير، سيحتفل سعيد الحظ الذي اشترى شبكته في فلوريدا بصيف 2023 بجائزة كبرى قياسية تُقدّر بحوالي 1.58 مليار دولار».

وأشار البيان إلى أن الجائزة الضخمة التي رُبحت، الثلاثاء، تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد هذه اللعبة، يتجاوز الرقم السابق لأعلى جائزة كبرى في تاريخ «ميغا ميليينز» والتي بلغت 1.537 مليار دولار في العام 2018.

وهذا أول فائز معلن بالجائزة الكبرى في «ميغا ميليينز» منذ أبريل. وإذا جرى تأكيد قيمة المبلغ، فستكون ثالث أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة، وفق قناة «إيه بي سي نيوز».

احتمالات الفوز أدنى من التعرض لصاعقة
يمكن للفائز، الذي لم تُحدد هويته، اختيار الحصول على حوالي 783 مليون دولار نقدًا في دفعة واحدة، أو استلام المبلغ الكامل مقسمًا إلى مدفوعات سنوية على مدى 30 عامًا تزيد قيمتها بنسبة خمسة بالمئة سنويًا. ويختار معظم الفائزين الحصول على الجائزة دفعة واحدة. وتخضع جميع المكاسب لضرائب الدخل.

تبلغ احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى في «ميغا ميليينز» واحدًا من 303 ملايين، وهي نسبة أدنى بكثير من احتمال التعرض لصاعقة، البالغ واحدا في المليون، حسب بيانات الحكومة الأميركية.

والأرقام الفائزة في سحب الثلاثاء هي 13 و19 و20 و32 و33، إضافة إلى الكرة الذهبية 14. وفازت شبكتان أخريان في فلوريدا ونورث كارولينا بمليوني دولار لكل منهما، بينما فاز خمسة لاعبين آخرين بمليون دولار لكل منهم.

وتباع التذاكر بمبلغ دولارين في 45 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن وجزر فيرجن الأميركية. ويقام سحب «ميغا ميليينز» المقبل الجمعة، مع جائزة كبرى تبلغ قيمتها 20 مليون دولار (9.9 مليون دولار في حال الرغبة في تقاضيها نقدًا بدفعة واحدة).

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