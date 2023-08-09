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السجن 45 عاما لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير «أوتونييل»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 11:23 صباحا
السجن 45 عاما لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير «أوتونييل»
صورة لتاجر المخدرات الكولومبي دايرو أنطونيو اوسوغا المعروف بـ«أوتونييل» على شاشة خلال مؤتمر صحفي للسلطات القضائية الأميركية، 5 مايو 2022. (أ ف ب)
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قضت محكمة فيدرالية أميركية في نيويورك أمس الثلاثاء بسجن زعيم كارتل «كلان دل غولفو» دايرو أنطونيو أوسوغا المعروف بـ«أوتونييل»، مدة 45 عاما بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت كولومبيا سلمت أوتونييل في مايو 2022. وأقر في يناير 2023 بتهمة الاتجار الدولي بالكوكايين مؤكدا أنه أدخل أكثر من 96 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة عبر أميركا الوسطى والمكسيك. وأيدت القاضية دورا إريزاري من محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك طلب المدعي العام مؤكدة أن الأمر يتعلق «من دون أدنى شك بإحدى أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات» التي تعرض على المحكمة.

أوتونييل ودمج العقوبات
ويواجه أوتونييل البالغ 51 عاما احتمال الحكم عليه بالسجن بين 20 عاما كحد أدنى والسجن مدى الحياة. وحكم عليه بالسجن 45 عاما عن كل تهمة موجهة إليه لكنه سيستفيد من دمج العقوبات وسيمضي 45 عاما في السجن في المجموع.

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ووافق كذلك في يناير على حكم بمصادرة 216 مليون دولار. ورحب وزير العدل الأميركي ميريك غالارند بالحكم في بيان صادر عن أجهزته. وأكد «هذا الحكم يوجه رسالة واضحة بأن وزارة العدل ستعثر على زعماء المنظمات الإجرامية للاتجار بالمخدرات الذين يلحقون الضرر بالشعب الأميركي وستجعلهم يتحملون مسؤولية أفعالهم أينما تواجدوا ومهما طال الزمن».

وأقر أوتونييل في يناير بأن منظمته التي تضم عناصر سابقين في جماعات مسلحة من اليمين المتطرف «ارتكبت عمليات قتل». وقد ضمت العصابة ستة آلاف عنصر. وتفيد الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات أن كارتل «كلان دل غولفو» تعاون مع كارتلات مكسيكية من أمثال «سينالوا» و«خاليسكو نيو جينيريشن» لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وأوضحت أن 90% من المخدرات التي ترد السوق الأميركية مصدرها كولومبيا وغالبا ما تمزج مع مادة فنتانيل القوية والقاتلة من جانب الكارتلات المكسيكية.

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