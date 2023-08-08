إيطالي يموت سحقا تحت عجلات الجبن

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

قضى منتِج جبن إيطالي سحقا مساء الأحد في لومبارديا (شمال) بعدما سقطت عجلات جبن من رف مكسور عليه، ما تسبب في تأثير الدومينو وسقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها حوالي 40 كيلوغراما، وفق ما أفاد الإثنين عناصر إنقاذ.

مدى «تعقيد» العملية التي قاموا بها

وقال أنطونيو دوسي مسؤول الإطفاء في مدينة بيرغامو لوكالة فرانس برس «اضطررنا لنقل الأجبان والرفوف بأيدينا. استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على الضحية» صباح الإثنين، مشيرا إلى مدى «تعقيد» العملية التي قاموا بها.وكان المستودع الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرغامو يحتوي على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى حوالي عشرة أمتار.

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وسقط الآلاف منها ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عاما) الذي كان يعمل داخل المستودع. واستدعى المنقذين أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي الأحد.