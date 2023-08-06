«لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية تعاود الصدور بعد إضراب صحفييها 40 يومًا

القاهرة - بوابة الوسط

عاودت المجلة الأسبوعية الفرنسية «لو جورنال دو ديمانش» الإصدار تحت إشراف «جيفروي لوجون»، الصحفي البارز اليميني المتطرف والذي احتج عليه فريق التحرير، عبر تنظيم إضراب تاريخي استمر 40 يومًا، حتى ليل السبت - الأحد.

وكتب حساب المجلة الأسبوعية على منصة «إكس» الاجتماعية: «كنتم تنتظرونها، ها هي». ويعود تاريخ الإصدار الأخير من المجلة التي تنشر أيام الأحد في فرنسا إلى 22 يونيو.

ويضم هذا العدد 32 صفحة (أقل بـ20 صفحة من الإصدار الأخير)، وقد خُصِّصت صفحته الأولى لانعدام الأمن والعدالة بعد وفاة مراهق يبلغ 15 عامًا طعنًا في 22 يوليو في أور (شمال غرب). وأنتج هذا العدد بجزء كبير منه صحفيون من خارج المجلة، مع مشاركة عدد قليل من أفراد فريق التحرير.

ومنحت وزيرة الدولة الجديدة سابرينا أغريستي-روباش أول عضو في الحكومة الفرنسية مقابلة لمجلة «لو جورنال دو ديمانش» تحت إشراف لوجون.

اتفاق على إنهاء الإضراب

والثلاثاء، جرى التوصل إلى اتفاق بين المضربين وإدارة مجموعة «لاغاردير» الإعلامية الفرنسية المالكة للمجلة، يقضي بإنهاء الإضراب التاريخي لهيئة التحرير التي ترفض منذ 22 يونيو أن يرأسها لوجون.

وينص الاتفاق على استئناف تدريجي للعمل، بالإضافة إلى تقديم عروض للصحفيين الراغبين في مغادرة مكتب التحرير. وأعرب كثر منهم عن رغبتهم في المغادرة.

ويذكر أن لوجون (34 عامًا) أثار جدلاً بعد دعمه المرشح اليميني المتطرف إريك زيمور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية للعام 2022.