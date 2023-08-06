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«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 09:22 صباحا
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب
تجمع لمتابعي أحد صانعي المحتوى على يويتوب - مانهاتن، صورة مؤرخة في 4 أغسطس 2023 (أرشيفية الإنترنت)
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اتّهم «اليوتيوبر» الأميركي كاي سينات الذي يبلغ عدد المشتركين في قناته على المنصة حوالي أربعة ملايين، بإثارة أعمال شغب وتهم أخرى،أمس السبت، بعدما تسبب في اليوم السابق باحتشاد في مانهاتن تحول إلى أعمال عنف، بحسب شرطة نيويورك.

وتسبّب كاي سينات صانع المحتوى (21 عاما)، الجمعة، في احتشاد حوالى خمسة آلاف شاب وفقاً لوسائل إعلام أميركية، بعد التزامه تقديم هدايا مثل أجهزة «بلاي ستايشن 5».

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واتُهم سينات بإثارة أعمال شغب والتحريض على العصيان والتجمع غير القانوني، على ما أوضح ناطق باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس. ووجهت اتهامات لأربعة أشخاص آخرين، وأرسل حوالى ألف شرطي لاحتواء التجمع العنيف الذي أصيب خلاله أشخاص بجروح.

التجمع تحوّل إلى أعمال عنف

ودعا سينات متابعيه إلى ملاقاته في يونيون سكوير في جنوب مانهاتن للمشاركة في حدث سيبث على الهواء مباشرة، وعد أن يقدّم خلاله أجهزة ألعاب إلكترونية وهدايا أخرى.

لكن التجمع تحوّل إلى أعمال عنف مع بدء بعض الشباب إلقاء مقذوفات من موقع قريب مستهدفين أشخاصاً آخرين وعناصر الشرطة الذين انتشروا بسرعة بأعداد كبيرة.

كما أظهرت لقطات عرضتها قنوات التلفزيون أفراداً يحيطون بالسيارات ويعيقون حركتها ويصعدون إلى سقف سيارة دفع رباعي سوداء.

وقال رئيس شرطة مدينة نيويورك جيفري مادري، خلال بيان صحفي مقتضب من الحي «رأيت شخصياً شباناً يمشون والدم ينزف من رأسهم ووجهم، ورأيت شباناً يتعرضون لنوبات هلع وقلق وربو (...) كان الوضع خارجاً عن السيطرة».

وأضاف «احتجنا إلى بعض الوقت لاستعادة السيطرة وسُجلت إصابات عدة في صفوف الشباب».

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