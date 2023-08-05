في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

وسط اهتمام بالغ بمواجهة التغيرات المناخية، وفي مسعى للحفاظ على غابات الأمازون التي تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بجعلها أولوية لإدارته، تراجعت عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى الثلث تقريباً خلال يوليو الماضي، وذلك وفق بيانات صادرة عن الرئاسة.

ويعد هذا التراجع ذا أهمية خاصة، نظراً لأن يوليو -عزّ موسم الجفاف- عادة ما يكون أحد أسوأ أشهر السنة من ناحية عمليات تدمير أكبر غابة استوائية على الكوكب.

وتشير بيانات الأقمار الصناعية من نظام «ديتر»، التابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء، إلى إزالة 500 كيلو متر مربع من الغابات في منطقة الأمازون، وهو أدنى مستوى منذ العام 2017.

ويعكس ذلك تراجعاً بـ66%، مقارنة بـ1487 كيلو متراً مربعاً من المساحات التي أزيلت في يوليو 2022، العام الأخير من ولاية جايير بولسونارو الرئاسية. بينما بدأ خليفته اليساري، لولا دا سيلفا، ولايته الرئاسية الثالثة في يناير بالتعهد بالحفاظ على الأمازون، وجعلها أولوية في رئاسته، وبذل قصارى جهده للقضاء على إزالة الغابات غير القانونية بحلول 2030.

وقالت وزيرة البيئة، مارينا سيلفا، الخميس: «دخلنا دائرة حميدة، ولم يعد أولئك الذين يرتكبون جرائم بيئية مطمئنين من إفلاتهم من العقاب، إذ سيفكرون مليّا قبل اتخاذ أي إجراء». ومع أخذ الأشهر السبعة الأولى من رئاسة لولا هذا العام في الاعتبار، فإن إزالة الغابات انخفضت 42.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل رئاسة بولسونارو.

ومن يوليو إلى أغسطس، التي يركّز عليها المتخصصون في أي تحليل سنوي، لكونها تبدأ عند نقطة التحول في موسم الجفاف، بلغ الانخفاض 7%، مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة.

أُعلنت هذه البيانات قبل أسبوع من انعقاد قمة ستجمع، في بيليم بشمال البرازيل، ممثلين عن الدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون.

وقالت ماريانا نابوليتانو، من الفرع البرازيلي في الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة (WWF)، في بيان: «الانخفاض في إزالة الغابات بمنطقة الأمازون في يوليو علامة مهمة على استعادة السيطرة على الوضع».

من جهة أخرى، تعكس الأرقام واقعاً أكثر إثارة للقلق بالنسبة لـ«سيرادو»، السافانا الاستوائية الغنية جداً بالتنوع البيولوجي في جنوب الأمازون، إذ شهدت هذه المنطقة إزالة 612 كيلو متراً مربعاً من الغابات الشهر الماضي، مع زيادة 26%، مقارنةً بيوليو 2022.

ويخشى بعض المتخصصين أن يؤدي تركيز الجهود على منطقة الأمازون إلى نقل الجرائم البيئية إلى منطقة سيرادو، حيث طالت فيها عمليات إزالة الغابات على مدى الأشهر الـ12 الماضية 6359 كيلو متراً مربعاً، وهو أعلى مستوى منذ العام 2017.