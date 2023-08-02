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أميركي يطلب 5 ملايين دولار من مطعم شهير بسبب «بيتزا» لم تعجبه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 08:34 صباحا
أميركي يطلب 5 ملايين دولار من مطعم شهير بسبب «بيتزا» لم تعجبه
أطعمة معروضة في المقر الرئيسي لسلسلة مطاعم «تاكو بل» في مدينة إرفاين بولاية كاليفورنيا الأميركية، 9 ديسمبر 2019. (أ ف ب)
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رفع رجل مقيم في نيويورك دعوى قضائية ضد مطاعم «تاكو بل»، يطالب فيها بتعويض بقيمة خمسة ملايين دولار بسبب استيائه من كمية اللحم والفاصولياء في شطيرة بيتزا اشتراها من أحد فروع السلسلة الأميركية العملاقة للوجبات السريعة.

وأورد نص دعوى قضائية مدنية، رُفعت أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، وفق معلومات نشرتها جريدة «واشنطن بوست»، أن «فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5.49 دولار في سبتمبر الماضي لو كان يعرف أن «بيتزا تاكو» المكسيكية التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج».

وأرفق المدعي، المدعوم من زبائن مستاءين آخرين، دعواه القضائية بصور تجارية مغرية لهذه البيتزا تُبيّن كميات سخية من اللحم البقري والدجاج والغواكامولي والصلصة والجبن والطماطم، بما يشبه مضمون ملصقات ترويجية تستخدمها سلسلة «تاكو بل»، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة «يام» التي تملك أيضاً مطاعم «كي إف سي وبيتزا هت»، وفق وكالة «فرانس برس».

5 ملايين دولار تعويض 
كما أودع في شكواه صوراً عن البيتزا الفعلية التي تناولها في أحد مطاعم «تاكو بل» في نيويورك. ويطالب سيراغوزا بخمسة ملايين دولار من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بسبب «ممارسات تجارية غير عادلة ومضللة».

وأشار المدعي، في نص الدعوى، إلى أن الإعلانات «تضر بالمستهلكين مالياً، لأنهم يتلقون منتجاً أقل قيمة مما وُعدوا به»، مندداً بـ«تصرفات تاكو بل في فترة تتضخم خلالها أسعار المواد الغذائية، ولا سيما لذوي الدخل المنخفض».

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