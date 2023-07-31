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آلة موت في حديقة مائية بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 10:41 صباحا
آلة موت في حديقة مائية بفرنسا
علم فرنسا. (أ ف ب)
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توفي رجل وأصيب طفله البالغ ثلاث سنوات في جنوب فرنسا، بعدما طار هيكل قابل للنفخ كانا يلعبان فيه في حديقة مائية بسبب الرياح العاتية، فيما وصفه مسؤول فرنسي بـ«آلة موت في حديقة مائية»

ونقل الرجل (35 عاما) إلى المستشفى مع طفله بعد الحادث الذي وقع في الحديقة المائية في سان ماكسيمين-لا-سانت-بوم في منطقة فار التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح في فصل الصيف، لكنه توفي لاحقا، فيما أفاد مصدر مطلع على التحقيق اليوم الإثنين، وفق وكالة فرانس برس.

آلة موت في حديقة مائية
وطار الهيكل الذي يبلغ طوله 20 متراً تقريباً حوالي 50 مترا في حديقة ووندرلاند المائية فيما كان الضحيتان عالقين داخلها، كما أوضحت عناصر الإطفاء. وقال رئيس البلدية المحلي ألان ديكانيس على فيسبوك «كيف يمكن لحديقة مائية مرخّصة أُنشئت لإسعاد الأطفال وتسليتهم أن تتحول إلى آلة موت تقضي على أسرة بأكملها؟» مضيفاً أن تحقيقاً فتحته النيابة العامة سيوفر إجابات.

وأنعش الصبي الذي أصيب مثل والده بسكتة قلبية ولم تتوافر تفاصيل فورية عن حالته الصحية. وافتتحت هذه الحديقة المائية هذا الصيف على مسافة 40 كيلومترا من مدينة إكس-أن-بروفانس.

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