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حرائق الغابات تجتاح الساحل الشمالي لسورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 11:39 مساء
حرائق الغابات تجتاح الساحل الشمالي لسورية
النيران تشتعل في حدائق شمال سورية (الإنترنت)
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نجا المزارع السوري عز الدين زهيرة (72 عامًا) من الصراع والنزوح والزلزال المدمر الذي ضرب بلاده في فبراير، لكن حرائق الغابات التي تجتاح محافظة اللاذقية مسقط رأسه هذا الأسبوع وحوّلت بساتينه إلى رماد كانت أسوأ شيء رآه في حياته.

يقول زهيرة لوكالة «رويترز»: «ما مر عليَّ جو مثل هالجو لفترة 15-20 يومًا ودرجة الحرارة عالية جدًا، ولذلك من كتر ما الأرض والأشجار متعرضة للحرارة اشتعلت بسرعة».

وكان زهيرة، وهو موظف حكومي متقاعد، يعيش على الحصاد الذي يجنيه من نحو 700 شجرة زيتون ورمان وجوز، لكن جميعها دمره اتساع رقعة النيران.

وتضرر مسكنه المتواضع المكون من طابق واحد في السابق جراء الصراع المستمر منذ سنوات، ثم تضرر أكثر بسبب زلزال فبراير، الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في سورية وضرب اللاذقية بشدة.

وقال زهيرة: «نحنا متأثرين من الإرهاب نتيجة التخريب اللي قام فيه الإرهاب.. الزلزال أجا كمل التصدعات صارت بالبيوت.. أجا الحريق كمل على كل شيء ما خلى عنا شيء».

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حرائق غابات مدمرة في سورية
وشأنها شأن دول أخرى مطلة على البحر المتوسط، تعرضت سورية لحرائق غابات مدمرة هذا الشهر، تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وقال وزير الزراعة محمد حسان قطنا إن رجال الإطفاء كافحوا لإخماد حرائق الغابات في حمص وحماة في منتصف الشهر الجاري، مضيفًا أن الحرائق استمرت في اللاذقية لمدة خمسة أيام قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من السيطرة عليها.

وأضاف قطنا في تصريحات لرويترز خلال جولة بالمنطقة أن سرعة الرياح كانت عاملا في الانتشار الكبير للحرائق، مشيرًا إلى أن من بين التحديات الأخرى التي واجهت رجال الإطفاء كان ضعف تغطية شبكات الاتصالات في الشمال وشراء بدلات مقاومة للنيران أو قطع غيار لمعدات الإطفاء.

انهيار مالي في سورية
وحدث انهيار مالي في سورية بسبب الصراع المستمر منذ 12 عاما إلى جانب العقوبات الغربية المفروضة عليها والضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان وخسارة الحكومة لأراضيها المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.

وشوهد رجال إطفاء يوم السبت وهم يضخون المياه من شاحنة إطفاء للسيطرة على حريق شب على منحدر تغطيه الأشجار في اللاذقية. وليس لدى الوزارة حتى الآن أرقام نهائية لحجم وانتشار الأضرار، لكن قطنا قال إن غابات الصنوبر في المنطقة تضررت بشدة.

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