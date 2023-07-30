طالبان تحرق آلات موسيقية بدعوى أنها «غير أخلاقية»

القاهرة - بوابة الوسط

أضرمت سلطات طالبان الأفغانية النار في آلات موسيقية ومعدات أخرى في ولاية هرات نهاية الأسبوع، واصفة الموسيقى بأنها «غير أخلاقية».

وقال رئيس دائرة هرات بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عزيز الرحمن المهاجر إن «الترويج للموسيقى يؤدي إلى الفساد الأخلاقي وعزفها يضلل الشباب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأُحرِقت، أمس السبت، آلات موسيقية ومعدات قيمتها مئات الدولارات، جرى جمع غالبيتها من صالات الأفراح في المدينة. وضمت آلة غيتار وآلتين وتريتين وهرمونيوم وطبلة، بالإضافة إلى مكبرات للصوت.

- طالبان تأمر بإغلاق صالونات التزيين في أنحاء أفغانستان

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، استبعدت حركة طالبان النساء من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامة، ومنعتهن من دخول المتنزهات والحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، كما ألزمتهن بتغطية أنفسهن بشكل كامل لدى خروجهن من المنزل.

والأسبوع الماضي، أغلقت آلاف صالونات التجميل أبوابها في كل أنحاء أفغانستان بشكل دائم بعد دخول مرسوم لسلطات طالبان حيّز التنفيذ، ما حرم النساء أحد مصادر الدخل القليلة التي كانت ما زالت متاحة لهن وكذلك مساحة نادرة للتفاعل الاجتماعي.