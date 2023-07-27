نرويجية ونيبالي يحققان رقما قياسيا في تسلق قمم الجبال

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت النرويجية كريستين هاريلا ومرشدها النيبالي تنجين شيربا، الخميس، الأسرع عالمياً بين متسلقي الجبال في إنجاز بلوغ 14 قمة يفوق ارتفاعها ثمانية آلاف متر، بعد تمكنهما من الوصول إلى رأس جبل كاي 2 في باكستان، على ما أعلن فريقهما.

فقد نجح الثنائي في بلوغ القمم الـ14 في ثلاثة أشهر ويوم واحد (92 يوماً)، وفقاً لبيان صادر عن فريقهما، محطمين بذلك الرقم القياسي السابق الذي حققه العام 2019 النيبالي البريطاني نيرمال بورجا، وهو ستة أشهر وستة أيام.

وأطاح بورجا يومها بالرقم الذي كان للبولندي جيرزي كوكوتشكا، وهو سبع سنوات و11 شهراً و14 يوماً، الذي سجل في ثمانينات القرن العشرين، حسب وكالة «فرانس برس».

وشدد فريق كريستين هاريلا وتنجين شيربا، في بيانه، على أن هذا الرقم القياسي الجديد يعكس تصميمهما الصلب وعملهما كفريق ومثابرتهما طول رحلة تسلقهما.

وأضاف أن تعاونهما أظهر جوهر الوحدة في تسلق الجبال، إذ تجاوزا الحدود والثقافات، لتحقيق التميز معاً.

سبق لنحو 40 رجلاً وعدد قليل من النساء أن بلغوا القمم الأربع عشرة التي يتجاوز علوّها ثمانية آلاف متر.

والسباق إلى تحقيق هذا الإنجاز المتسلق كان الإيطالي رينهولد ميسنر العام 1986.

وبوصوله إلى قمة كاي 2، الذي يُعد ثاني أعلى جبل في العالم (8611 متراً)، ويقع ضمن سلسلة جبال كاراكورام في باكستان، أنهى الثنائي رحلة بدأت في 26 بريل بتسلق شيشبانغما (8027 متراً) في التيبت، ضمن سلسلة جبال الهيمالايا.

وفي تصريح للوكالة الفرنسية، نقلت عضو فريق هاريلا ريغمور برتييه عن المتسلقة قولها إن التسلق كان بالغ الصعوبة بسبب كمية الثلوج. وأضافت أنها ممتنة وسعيدة جداً لمشاركة الرقم القياسي مع تنجين شيربا، الملقّب بـ«لاما».

وسبق لهاريلا أن حاولت العام المنصرم تحطيم الرقم القياسي للسرعة في تسلّق القمم الأربع عشرة، لكنّ الإجراءات الصينية الصارمة لاحتواء جائحة كوفيد-19 أحبطت مشروعها.

فبعد تسلقها أول 12 قمة في وقت قياسي، لم تحصل على التصاريح اللازمة لتسلق جبلَي شيشابانغما الواقع بالكامل في التيبت، وتشو أويو الذي يحرى تسلقه من الجانب الصيني.

وقد أعادت إحياء مشروعها هذه السنة بعنوان She Moves Mountains (تُحرِّك الجبال) مع فريق جديد من المرشدين النيباليين.