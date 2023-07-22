حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود

القاهرة - بوابة الوسط

مع تجاوز درجة الحرارة 43 مئوية في مدينة فينيكس الأميركية لليوم الثاني والعشرين، استمتعت بومة النسر الأوراسية بالاستحمام لفترة طويلة يوم الجمعة، بينما تناولت القرود والخيول مثلجات بعضها محلى بمشروب بارد.

وابتكرت حديقة حيوان فينيكس طرقا لا تعد ولا تحصى لتبريد الحيوانات في موجة الحر التي تجاوزت درجاتها أرقاما قياسية، بما في ذلك خراطيم ورشاشات مياه ووسادات تبريد وبرك مياه ومراوح ومبان مكيفة، بحسب «رويترز».

وقالت حارسة في الحديقة تدعى ليزي نيومان «من المهم أن نحافظ على تبريد حيواناتنا المحلية، والأهم من ذلك الحيوانات الوافدة في الصيف».

آرتشي تقف تحت رشاش المياه

ووقفت آرتشي، البومة التي تنتمي فصائلها إلى أوروبا وآسيا، بهدوء تحت رشاش المياه، بينما استمتع جيك، حصان الجر البلجيكي بتناول طعامه المثلج.

وقالت جيل بوردي، وهي من كبار الحراس في الحديقة «الخيول هشة للغاية في الواقع عندما يتعلق الأمر بالحرارة. لذلك عليك التأكد من أن لديك مراوح عند 32 درجة، وهذا متوفر طوال الوقت الآن، ورذاذ عند 37 درجة. هذا يساعد على تخفيف الكثير من الحرارة في الجو».

قرود السنجاب الصغيرة تسحب الأطعمة المجمدة

وفي قرية القرود، قام قرود السنجاب الصغيرة بسحب الأطعمة المجمدة من الدلاء. وفي بعض الأحيان يحصلون على الماء المخلوط بشراب بارد ومنعش.

وقالت إيمي ديتز الحارسة بالحديقة «لدينا رشاشات، لدينا وسادات باردة، لذا فإن الأرفف التي يمكنهم الاستلقاء عليها باردة بالفعل، كما أننا نصنع حلوى مثلجة في بعض الأحيان». وأضافت «لذلك حصلوا اليوم على عنب مجمد وبعض الطعام المهروس المجمد».