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رياضي إيطالي يثير جدلا بعد تسلّقه جبل مون بلان

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الخميس 13 يوليو 2023, 01:21 مساء
رياضي إيطالي يثير جدلا بعد تسلّقه جبل مون بلان
سلسلة جبال مون بلان الفرنسية في 20 فبراير 2022 (أ ف ب)
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تسلق رياضي إيطالي قمة جبل مون بلان من جنوى في إيطاليا بأقل من 15 ساعة عبر دراجة هوائية وسيرا على الأقدام، قبل أن ينزل  بمروحية، ما أثار جدلا من الجانب الفرنسي.

وحطم مارسيلو أوغازيو بساعتين تقريبا الرقم القياسي السابق على هذا المسار من خلال اجتيازه بدراجة هوائية بداية أكثر من 300 كيلومتر وصولا إلى بحيرة كومبال. ثم تخلى عن دراجته ليكمل سيرا على الأقدام برفقة مرشد ويصل إلى أعلى قمة سلسلة جبال أوروبا الغربية على ارتفاع 4810 أمتار.

«كان يفكر بتحقيق هذا الإنجاز منذ سنوات»
حسب وكالة فرانس برس قال أوغازيو لجريدة «لا ستامبا»«وصلت إلى القمة الأحد قرابة الساعة التاسعة صباحا، بعد 14 ساعة و42 دقيقة و14 ثانية من الانطلاق من جنوى»، مشيرا إلى أنه «كان يفكر بتحقيق هذا الإنجاز منذ سنوات». وتدرب لهذا الغرض على جبلي مون روز وإتنا.

 إلا أن إنجازه قوبل بتعليق سلبي من الجانب الفرنسي، إذ انتقد رئيس بلدية سان جيرفيه جان مارك بييكس قرار الرياضي النزول من القمة في مروحية.

وسيواجه مارسيلو أوغازيو «دعوى قضائية لعدم امتثاله لقوانين موقع مون بلان المصنف ومرسوم لحماية الموائل الطبيعية»، وفق بييكس.

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عمليات الطيران فوق سلسلة مون بلان
وأكدت منظمة «ماونتن ويلدرنس» غير الحكومية المدافعة عن البيئة أن «مون بلان ليس ملعبا ولا مطارا». وتابعت «متى سنحمي هذه القمة من تحويلها إلى سلعة بشكل مفرط وضار» داعية إلى «اعتماد سياسة فعلية للحد من عمليات الطيران فوق سلسلة مون بلان بأكملها».

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