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بالصور.. طرابلس منورة بأهلها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 09:37 صباحا
بالصور.. طرابلس منورة بأهلها
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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نشرت الشركة العامة للكهرباء صورًا للقطات جوية  توضح إنارة المدينة للعاصمة طرابلس، ولقيت إعجابا من رواد الصفحة الرسمية للشركة. 

وقالت الشركة: «المدينة بدت في أبهى وأفضل حالاتها بعد استقرار الشبكة الكهربائية»، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولقيت الصور إعجاب المعلقين على المنشور، حيث قال أحد رواد الصفحة: «إن شاء الله دايما منورة بناسها. تحية شكر وتقدير لكل العاملين بالشركة العامة للكهرباء ومجلس إدارة الشركة». وعلق آخر قائلا: «الله ايبارك، وربي يدوم النور علينا».

كما قال مواطن ليبي: «في مثل هذا الشهر، وفي مثل هذا اليوم، ومثل هذا الوقت من العام الماضي طرابلس كانت عبارة عن قطعة من الضلام. كل العرفان والامتنان. جزاكم الله عن الليبيين خير الجزاء. بارك الله جهودكم. لكم كل الود والتقدير والاحترام».

مزيد من المعدات الكهربائية تصل إلى المحطات
يتوالى وصول المزيد من المعدات الكهربائية إلى محطات الكهرباء، حفاظا على استقرار الشبكة ورفع كفاءتها. ووصلت، أمس، إلى محطة الخمس عبر ميناء طرابلس البحري 20 طردا موردة من شركة «GE» الأميركية ضمن عقد الصيانة الطويل الأجل.

لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
بالصور.. طرابلس منورة بأهلها
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
لقطة جوية مصورة للعاصمة طرابلس توضح إنارة المدينة، 7 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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