  • Alwasat News
Atwasat

بريتني سبيرز تتهم أحد مرافقي لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما بصفعها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 01:01 مساء
بريتني سبيرز تتهم أحد مرافقي لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما بصفعها
الفرنسي فيكتور ويمبانياما خلال تقديمه لسان أنتونيو سبيرز، 24 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز، اليوم الخميس، أنها تلقت صفعة في لاس فيغاس من أحد عناصر الفريق الأمني للاعب كرة السلة الفرنسي الواعد في الدوري الأميركي للمحترفين فيكتور ويمبانياما، ما حملها على التقدّم بشكوى في شأن هذا الحادث.

وأوضحت المغنية على حسابها عبر شبكة «إنستغرام»، أنها رأت مساء الأربعاء عند مدخل مطعم أحد الفنادق اللاعب الفرنسي الموجود راهناً في نيفادا، لخوض أول مباراة له مع فريق سان أنتونيو سبيرز، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «قررت التحدث إليه وتهنئته على نجاحه. ونظراً لشدة الضوضاء، نقرتُ على كتفه لجذب انتباهه (...) فما كان من عنصر في جهاز أمنه، إلا أن صفعني من دون أن ينظر إلى الوراء»، مشيرة إلى أن الصفعة كادت تطيحها أرضاً وأدت إلى انتزاع نظارتها عن وجهها.

وأفاد موقع «تي إم زي»، الذي أورد الخبر بأن بريتني سبيرز تقدّمت بشكوى بعد هذا الحادث.

ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أكدت شرطة لوس أنجليس أنها فتحت تحقيقاً مساء الأربعاء، يتعلق بـ«ضرب وجروح»، دون أن تفصح عن اسم الضحية. وقالت «لم تصدر أي مذكرات توقيف أو استدعاء، ولن تُعطى أية تفاصيل أخرى في الوقت الراهن».

وأكد فيكتور ويمبانياما بعد حصته التدريبية الخميس حصول الحادث، موضحاً أنه لم يعلم بأن سبيرز هي المعنية إلا لاحقاً.

«واصلت السير لكي أذهب لتناول العشاء»
وروى اللاعب الفرنسي الشاب البالغ 19 عاماً «راح شخص يناديني (سيدي، سيدي!)، ثم أمسك بي من ظهري لا من كتفي.. شعرت بأن الأمن أبعد هذا الشخص، لكنني لا أعرف بأي درجة من القوة».

وأضاف «لم أنظر، بل واصلت السير لكي أذهب لتناول العشاء وتمضية أمسية»، مشيراً إلى أن جهاز أمن سان أنتونيو سبيرز أعطاه إرشادات طلب منه فيه ألاّ يتوقف تجنباً «للتسبب باحتشاد».

«العنف الجسدي شائع جداً في أوساط المشاهير»
وكتبت بريتني سبيرز على "إنستغرام": «يلاحقني الناس باستمرار (...) لكنّ فريقي الأمني لم يضرب أياً منهم»، مجدِدَةً تأكيدها أن كل ما فعلته هو أنها ربتت على كتفه.

ولاحظت سبيرز أن «العنف الجسدي شائع جداً في أوساط المشاهير»، داعية إياهم إلى «أن يكونوا قدوة وأن يعاملوا الجميع باحترام».

وأفادت بأنها لم تتلق بعد «اعتذاراً علنياً من اللاعب أو من فريقه الأمني أو من ناديه»، متمنيةً «أن يبادروا إلى ذلك».

ويُعدّ فيكتور ويمبانياما أبرز المواهب الواعدة في كرة السلة على مستوى العالم منذ ليبرون جيمس، وحظي باستقبال النجوم في تكساس في يونيو الماضي.

أما سبيرز، فانصبّ اهتمام الإعلام في السنوات الأخيرة على مشاكلها الشخصية والنفسية والوصاية التي فُرضت عليها مدى 13 عاماً وتولاها والدها حتى نهاية 2021، وكان بموجبها يتدخل في كل قراراتها وجوانب حياتها، حتى الحميمية منها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله

الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله
إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات

إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية مميزة

بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية ...
في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي في الوصافة

في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي ...
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم

أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا

رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا
الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية الهزلية»

الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية ...
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله

العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش
تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج ...
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024

رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا ...
حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»

حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سويسرا تعيد قطعة من تمثال لرمسيس الثاني إلى مصر
سويسرا تعيد قطعة من تمثال لرمسيس الثاني إلى مصر
احتجاج منظمات البيئة على بناء مطار في ألبانيا
احتجاج منظمات البيئة على بناء مطار في ألبانيا
تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط
تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
تمساح يقتل امرأة ستينية في جنوب شرق الولايات المتحدة
تمساح يقتل امرأة ستينية في جنوب شرق الولايات المتحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر ......
العيش قرب المساحات الخضراء يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف
العيش قرب المساحات الخضراء يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف...
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف...
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم...
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش...
المزيد
بريتني سبيرز تتهم أحد مرافقي لاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما بصفعها
بريتني سبيرز تتهم أحد مرافقي لاعب كرة السلة فيكتور ......
المراحيض البدائية خطر يهدد تلاميذ جنوب أفريقيا
المراحيض البدائية خطر يهدد تلاميذ جنوب أفريقيا...
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش...
تمساح يقتل امرأة ستينية في جنوب شرق الولايات المتحدة
تمساح يقتل امرأة ستينية في جنوب شرق الولايات المتحدة...
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر ......
المزيد