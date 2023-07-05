الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار بزعانف سمك القرش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها ستدرس إمكانية حظر الاتجار بزعانف سمك القرش المنفصلة عن جسم الحيوان، رداً على عريضة حصدت أكثر من مليون توقيع في الاتحاد الأوروبي، ويطاول خطر الانقراض ثلث أعداد أسماك القرش. ويُعتبر استغلال زعانفها أحد التهديدات الرئيسية لهذه الأنواع التي تؤدي دوراً أساسياً في توازن النظم البيئية البحرية.

وجرى تقديم مبادرة من مواطنين أوروبيين تدعو إلى حظر بيع الزعانف المنفصلة عن أجسام الحيوانات، بدعم من منظمة «Sea Shepherd» غير الحكومية، إلى المفوضية الأوروبية في يناير. هذه العريضة التي أطلقت عام 2020 تخطت عتبة 1,1 مليون توقيع، مما اضطر السلطة التنفيذية الأوروبية للرد عليها في غضون ستة أشهر.

إجراء تشريعي لإنهاء تجارة زعانف القرش

ورحبت المفوضية بالعريضة، اليوم الأربعاء، وتعهدت بـ«النظر في اتخاذ إجراء تشريعي لإنهاء تجارة زعانف أسماك القرش بالجملة»، ووعدت المفوضية خصوصاً بأن تجري بـ«حلول نهاية عام 2023»، تحليلاً لتقويم «العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية» لمثل هذا الإجراء، لا يزال الاتحاد الأوروبي أحد أكبر مصدّري زعانف سمك القرش.

ويُصدر الاتحاد «في المتوسط» 2300 طن من زعانف سمك القرش المجمدة سنويًا، بقيمة مبيعات تصل إلى 170 مليون يورو، أو ما يقرب من ثلث الإجمالي العالمي، وفق المفوضية، العملاء الرئيسيون هم سنغافورة والصين وهونغ كونغ. ويصل سعر الزعانف إلى ألف دولار للكيلو في شرق آسيا، حيث تُستخدم لصنع حساء مشهور جداً من فن الطهو الصيني التقليدي.

كما أشارت المفوضية إلى أن الممارسة «القاسية» المتمثلة في قطع زعانف الحيوان قبل رميه في البحر حياً، قد جرى حظرها بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003. ولا يمكن فصل الزعانف إلا عند إنزال الأسماك في الميناء.