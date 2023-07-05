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تمساح يقتل امرأة ستينية في جنوب شرق الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 07:50 مساء
تمساح يقتل امرأة ستينية في جنوب شرق الولايات المتحدة
تمساح على الشاطئ في 20 يونيو 2019 في لوسبالوس في تيمور الشرقية (أ ف ب)
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قُتلت امرأة تبلغ 69 عامًا، إثر تعرضها لهجوم تمساح في جنوب شرق الولايات المتحدة، بينما كانت تمشي مع كلبها بالقرب من بحيرة محاذية لملعب غولف، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة منطقة بوفور، في بيان، إنه عثر على المرأة المقيمة في هيلتون هيد آيلاند بولاية ساوث كارولينا، فاقدة الوعي صباح الثلاثاء على حافة بركة بعد أن هاجمها تمساح.

وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ تعثرت بسبب ملازمة الحيوان المكان لـ«مراقبة» الجثة، بحسب ما أودت وكالة «فرانس برس».

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وهذا «ثاني هجوم قاتل ينفذه تمساح في المقاطعة (...) في أقل من عام»، بحسب الشرطة. وفي أغسطس 2022، تعرضت امرأة تبلغ 88 عامًا لهجوم تمساح قرب منزلها مما أدى إلى مقتلها.

وهذه الزواحف شائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وخصوصًا في ولاية فلوريدا، حيث يمكن رؤيتها وهي تعبر الشارع أو تستمتع بأشعة الشمس على مروج نوادي الغولف.

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