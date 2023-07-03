  • Alwasat News
Atwasat

تفكيك شبكة دعارة في فرنسا تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 01:34 مساء
تفكيك شبكة دعارة في فرنسا تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان
ملفات قضية دعارة في محكمة فرنسية، 6 نوفمبر 2019. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الشرطة القضائية الفرنسية، الأحد، أنها فككت في الأيام الأخيرة، شبكة دعارة تدار من أراضي جمهورية الدومينيكان، استغلت نحو أربعين امرأة في مدن متوسطة الحجم في فرنسا.

وبدأ التحقيق في مايو 2022، عندما لاحظ محققون من الشرطة القضائية في مونبلييه (جنوب)، إعلانات من هذا النوع على مواقع متخصصة في الدعارة.

واكتشف المحققون «مئات الإعلانات المرتبطة ببعضها البعض، على امتداد الأراضي» الفرنسية، وفق ما أوضحت رئيسة المكتب المركزي لقمع الاتجار بالبشر، إلفير أريغي، والذي كُلف لاحقاً بالتحقيق الذي قادته المحكمة المتخصصة في الجريمة المنظمة في باريس.

41 ضحية من الجنسية الفنزويلية أو الكولومبية أو البرازيلية أو الدومينيكية
وقالت أريغي لوكالة «فرانس برس»، إن ضحايا شبكة الدعارة كنّ يُنقلن من مدينة إلى أخرى، «خصوصاً في مدن متوسطة الحجم. من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وصولاً إلى منطقة بريتاني» في أقصى الشمال الغربي الفرنسي.

وقد غُيّر موقع كلّ منهنّ «كل ثلاثة إلى أربعة أيام، بهدف عدم تثبيتهنّ محلياً».

واستمع المحققون لما مجموعه 41 ضحية من الجنسية الفنزويلية أو الكولومبية أو البرازيلية أو الدومينيكية، وقُدرت الإيرادات السنوية للشبكة بما لا يقل عن مليوني يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا

الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوغندا.. ظهور كلاب يعتقد أنها منقرضة منذ 40 سنة
أوغندا.. ظهور كلاب يعتقد أنها منقرضة منذ 40 سنة
أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار
أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار
بدء موسم صيد أسود البحر في ناميبيا رغم تراجع الطلب ومعارضة المنظمات الببئية
بدء موسم صيد أسود البحر في ناميبيا رغم تراجع الطلب ومعارضة ...
عدد حالات الانتحار في سنغافورة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماً
عدد حالات الانتحار في سنغافورة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماً
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»...
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس...
العيش قرب المساحات الخضراء يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف
العيش قرب المساحات الخضراء يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف...
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف...
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم...
المزيد
تفكيك شبكة دعارة في فرنسا تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان
تفكيك شبكة دعارة في فرنسا تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان...
رئيس بلدية في المكسيك يتزوج أنثى تمساح
رئيس بلدية في المكسيك يتزوج أنثى تمساح...
فيل تايلاندي يغادر سريلانكا إلى بلده الأصلي
فيل تايلاندي يغادر سريلانكا إلى بلده الأصلي...
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب...
عدد حالات الانتحار في سنغافورة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماً
عدد حالات الانتحار في سنغافورة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماً...
المزيد