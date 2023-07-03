تفكيك شبكة دعارة في فرنسا تُدار من أراضي جمهورية الدومينيكان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة القضائية الفرنسية، الأحد، أنها فككت في الأيام الأخيرة، شبكة دعارة تدار من أراضي جمهورية الدومينيكان، استغلت نحو أربعين امرأة في مدن متوسطة الحجم في فرنسا.

وبدأ التحقيق في مايو 2022، عندما لاحظ محققون من الشرطة القضائية في مونبلييه (جنوب)، إعلانات من هذا النوع على مواقع متخصصة في الدعارة.

واكتشف المحققون «مئات الإعلانات المرتبطة ببعضها البعض، على امتداد الأراضي» الفرنسية، وفق ما أوضحت رئيسة المكتب المركزي لقمع الاتجار بالبشر، إلفير أريغي، والذي كُلف لاحقاً بالتحقيق الذي قادته المحكمة المتخصصة في الجريمة المنظمة في باريس.

41 ضحية من الجنسية الفنزويلية أو الكولومبية أو البرازيلية أو الدومينيكية

وقالت أريغي لوكالة «فرانس برس»، إن ضحايا شبكة الدعارة كنّ يُنقلن من مدينة إلى أخرى، «خصوصاً في مدن متوسطة الحجم. من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وصولاً إلى منطقة بريتاني» في أقصى الشمال الغربي الفرنسي.

وقد غُيّر موقع كلّ منهنّ «كل ثلاثة إلى أربعة أيام، بهدف عدم تثبيتهنّ محلياً».

واستمع المحققون لما مجموعه 41 ضحية من الجنسية الفنزويلية أو الكولومبية أو البرازيلية أو الدومينيكية، وقُدرت الإيرادات السنوية للشبكة بما لا يقل عن مليوني يورو.