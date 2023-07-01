أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أثارت حقيبة تعتمد على تصميم الحقيبة الرئيسية لدار أزياء «لويس فيتون» العالمية للأزياء جدلا واسعا حول العالم، لكونها أصغر حقيبة يد في العالم، فحجمها أقل من حبة الملح، لكنها بيعت بأكثر من 63 ألف دولار.

ويبلغ حجم الحقيبة، وهي من تصميم دار للأعمال الفنية في نيويورك، أقل من 0.03 إنش، وجرى بيعها بمزاد عبر الإنترنت بـ63 ألف دولار، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

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الحقيبة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي من اللون الأصفر الفسفوري. وتزعم المجموعة المصممة لها أن الحقيبة صغيرة لدرجة أنها «يمكن أن تمر عبر فتحة الإبرة، وهي أصغر من حجم حبة ملح البحر».

جرى صنع الحقيبة باستخدام تكنولوجيا «بلمرة ثنائية الفوتون»، وهي تقنية تصنيع تستخدم في طباعة ثلاثية الأبعاد لأجزاء بلاستيكية صغيرة الحجم. وجرى بيع الحقيبة إلى جانب مجهر مزود بشاشة رقمية يمكن من خلالها رؤية الحقيبة.

وقد أشرفت دار «جوبيتر» على المزاد الإلكتروني، وهي دار للمزادات أسسها المغني الأميركي الشهير باريل ويليامز.

أصغر حقيبة يد في العالم. شبكة «سي إن إن» الأميركية