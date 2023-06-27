  • Alwasat News
Atwasat

النجوم قد تموت في حادث تصادم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 10:18 صباحا
النجوم قد تموت في حادث تصادم
دفق ضوئي منبثق من ثقب أسود يبتلع نجمًا في صورة تعبيرية نشرتها مجلة «نيتشر»، 30 نوفمبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

حدد علماء الفلك طريقة جديدة لموت النجوم، تتجسد في ما يشبه تصادمًا حقيقيًا في قلب المجرة، وفق دراسة نُشرت نتائجها في مجلة «نيتشر».

وقال البروفيسور أندرو ليفان من جامعة رادبود الهولندية، وهو المعد الرئيسي لهذه الدراسة التي نُشرت أخيرًا، لوكالة فرانس برس«بدلًا من النهاية الطبيعية، يمكن للنجوم أن تموت في تصادم»، وفق وكالة فرانس برس. 

عادة، يعتمد مصير النجم على كتلته. ويوضح عالم الفيزياء الفلكية أن «الأمر ينتهي بالنجوم الكبيرة في مستعر أعظم (انفجار هائل)، فيما النجوم ذات الكتلة المنخفضة، مثل الشمس، تنطفئ في شكل قزم أبيض».

يمكن لهذه النجوم أيضًا، في محطات نادرة أكثر وفي حالة النجوم النيوترونية، أن تندمج مع بعضها البعض عندما تكون في نظام ثنائي، كزوج من الأشياء يولدان قريبًا جدًا من بعضهما البعض.

طاقة هائلة مصدرها مجرة بعيدة
لكنّ الأمر مختلف هنا، مع الملاحظة في أكتوبر 2019 لانفجار أشعة غاما، في تدفق لأشعة ذات طاقة هائلة مصدرها مجرة بعيدة تقع في اتجاه كوكبة الدلو.

اعتمادًا على مدته، والتي تتراوح بين أقل من ثانيتين ودقائق عدة، فإن مثل هذا الحدث يدل على التوالي على اندماج نجمين نيوترونيين أو انفجار نجم سوبر نوفا كبير. ويُفترض أن تكون هذه الظاهرة، واسمها GRB191019 وتزيد مدتها على دقيقة واحدة، منتمية إلى الفئة الثانية.

لكن علماء الفلك لم يلاحظوا أي إشارات إلى مستعر أعظم (سوبرنوفا) في المجرة التي انطلق منها تدفق أشعة الطاقة وتقع على بعد حوالي ملياري سنة ضوئية من الأرض. ومع ذلك، لا شيء يثير الدهشة، لأن هذه المجرة، القديمة جدًا، لم تعد تشكل أي نجوم تقريبًا، وبالتالي لم تعد تُنتج النجوم الضخمة التي من المحتمل أن تنتهي في مستعر أعظم.

وقد أعطت الملاحظة الطويلة لهذا الحدث مفتاح حلّ اللغز. فقد حدثت الظاهرة على مسافة قريبة للغاية من قلب المجرة، أي أقل من مئة سنة ضوئية. وللمقارنة، يبعد نظامنا الشمسي حوالي 27 ألف سنة ضوئية عن مركز المجرة.

ويشرح أندرو ليفان أن نواة المجرة هذه «منطقة كثيفة جدًا، يمكن أن تحتوي على عشرات الملايين من النجوم والتي يمكن أن تتصادم أو تتشتت»، خصوصًا وأن «الأجسام المدمجة» التي تسكنها، والأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء الصغيرة، تخضع لقوة الجاذبية للثقب الأسود الهائل، الكامن في مركز المجرة.

وقاد ذلك الفريق الدولي من الباحثين إلى الاستنتاج بأن الجسمين السماويين اللذين تسبب اصطدامهما في انفجار أشعة غاما «تشكلا في أماكن مختلفة عن بعضهما البعض والتقيا في قلب المجرة، وفق عالم الفيزياء الفلكية». 

ويفترض علماء الفلك أن مثل هذه الاصطدامات، التي جرى افتراض وجودها نظريًا، يمكن أن تحدث بشكل روتيني في مثل هذه البيئة. لكن هذه الملاحظة صعبة للغاية لأن قلوب المجرات مناطق مليئة بالغبار والغاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»

الذكاء الاصطناعي: القفزة العلمية والتقنية و«مخاطر الاندثار»
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه

محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ولاية أميركية تقاضي شركات الوقود الحفري وتطالب بتعويض 52 مليار دولار
ولاية أميركية تقاضي شركات الوقود الحفري وتطالب بتعويض 52 مليار ...
تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا
تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
طرح رسمين شخصيين لرامبرانت بقيا 200 عام ضمن مجموعة خاصة في مزاد للبيع
طرح رسمين شخصيين لرامبرانت بقيا 200 عام ضمن مجموعة خاصة في مزاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27...
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»...
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس...
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش...
5 دول بجنوب أفريقيا تبدأ أول تعداد لأفيال القارة
5 دول بجنوب أفريقيا تبدأ أول تعداد لأفيال القارة...
المزيد
النجوم قد تموت في حادث تصادم
النجوم قد تموت في حادث تصادم...
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان......
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة تسجل رقماً قياسياً عام 2022
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة تسجل رقماً ......
طرح رسمين شخصيين لرامبرانت بقيا 200 عام ضمن مجموعة خاصة في مزاد للبيع
طرح رسمين شخصيين لرامبرانت بقيا 200 عام ضمن مجموعة خاصة في ......
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة...
المزيد