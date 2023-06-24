عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

توفى أول مريض باضطراب التوحد في العالم، وهو الأمريكي دونالد تريبليت، عن عمر ناهز 89 عامًا، كما أعلنت عائلته.

تريبليت هو المريض الأول المعروف الذي يشخصه الأطباء بأنه حامل لمرض اضطراب عصبي، ألا وهو «التوحد»، وكان ذلك في العام 1943 حينما كان يبلغ من العمر عشر سنوات فقط، وعُرف بكونه «الحالة 1»، كما نقلت جريدة «تايمز أوف مالطا».

وأصبح تريبليت، المعروف في المراجع العلمية بـ«دونالد تي»، رمزًا لمرضى التوحد الساعين لتحقيق حياة كاملة طبيعية، وكان محور عديد من الأبحاث والكتب والأفلام الوثائقية.

حينما كان طفلا، لم يكن تريبليت يستجيب لأوامر والديه، ولم يكن مهتمًا بالتفاعل مع الأطفال الآخرين، لكنه كان قادرا على تذكر وحفظ كميات ضخمة من المعلومات، وحل مسائل رياضية معقدة.

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ونتيجة ذلك، وأسفًا على وضعه، اضطر والداه لكتابة رسالة من 22 صفحة إلى طبيب نفسي متخصص في التعامل مع الأطفال، فصلا فيها حالة نجلهم، وأصبحت تلك الرسالة مفتاحا في الدراسات التي تلت لتوثيق اضطراب التوحد.

وعلى الرغم من تشخصيه بالتوحد، فإن تريبليت تمكن من الالتحاق بالجامعة، وحصل على حياته المستقلة، وعمل في بنك محلي لأكثر من 60 عاما.

تشير إحصاءات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى تشخيص واحد من كل 36 طفلا بالتوحد في العام 2020 بالولايات المتحدة.