  • Alwasat News
Atwasat

سر اختفاء غواصة سياحية تزور حطام «تايتانيك»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 11:54 مساء
سر اختفاء غواصة سياحية تزور حطام «تايتانيك»
سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركيين في مرفأ بوسطن. (أ ف ب)
alwasat radio

يواصل خفر السواحل الأميركيون والكنديون البحث عن غواصة سياحية صغيرة فقدت وعلى متنها خمسة أشخاص في رحلة لزيارة حطام سفينة «تايتانيك» في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أميركا الشمالية.

وتبلغت السلطات بعد ظهر الأحد من مشغل الغواصة «أوشنغيت اكسبديشنز» أن الغواصة اختفت على ما قال الأميرال جون موغر من خفر السواحل الأميركيين، موضحًا: «نبذل جهودا كبيرة جدا» مضيفا أن عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على منطقة «تبعد حوالى 1450 كيلومترا شرق كايب كود على عمق أربعة آلاف متر»، وأضاف: «إنها منطقة بعيدة وإجراء عمليات بحث فيها معقد جدا» مقدرا أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.

سر ركاب الغواصة
ومن بين الركاب رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة «أكشن أفييشن» وامتنع موغر عن إعطاء تفاصيل حول الأشخاص الموجودين في الغواصة «احتراما لعائلاتهم» مكتفيا بنقل ما أوردته الشركة المشغلة بأن في الغواصة سائقها وأربعة أشخاص آخرين، وتشارك في عمليات البحث طائرة «سي-130» أميركية وأخرى كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات على ما أوضح حفر السواحل الأميركيون.

وأكدت «أوشنغيت إكسبيديشنز» في بيان «تجنيد كل الخيارات لإعادة الطاقم بسلامة» ولم ترد على طلبات التعليق والاستفسار التي وجهتها لها وكالة «فرانس برس» وأبحرت سفينة «تايتانيك» من مرفأ ساوثهمنتون في 10 أبريل 1912 في رحلتها الأولى متجهة إلى نيويورك لكنها غرقت بعدما اصطدمت بجبل جليدي بعد خمسة أيام على ذلك وقد قضى 1500 تقريبا من ركابها وأفراد الطاقم البالغ عددهم 2224، وعثر على حطام السفينة التي كانت حينها الأكبر في العالم، في العام 1985 على بعد 650 كيلومترا من السواحل الكندية على عمق أربعة آلاف متر في المياه الدولية للمحيط الأطلسي. ومنذ ذلك الحين يزور الحطام صائدو كنوز وسياح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي

بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟

شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟
السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي

السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي
اتهامات للمجتمع الدولي بتأييد تقاسم السلطة بين «النخب الفاسدة» في ليبيا بحجة «الاستقرار»

اتهامات للمجتمع الدولي بتأييد تقاسم السلطة بين «النخب الفاسدة» في ليبيا بحجة ...
الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو

ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)

نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)
شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه

شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه
مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان

واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار

اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي
الذكاء الصناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية
الذكاء الصناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية
هيئة سكك الحديد الفرنسية تنجو من قضية «قط» أمام المحاكم
هيئة سكك الحديد الفرنسية تنجو من قضية «قط» أمام المحاكم
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27...
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من ......
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»...
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس...
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة......
المزيد
سر اختفاء غواصة سياحية تزور حطام «تايتانيك»
سر اختفاء غواصة سياحية تزور حطام «تايتانيك»...
تباطؤ مبيعات الدراجات في أوروبا باستثناء مبيعات الكهربائية منها
تباطؤ مبيعات الدراجات في أوروبا باستثناء مبيعات الكهربائية ......
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ......
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية...
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن...
المزيد