تباطؤ مبيعات الدراجات في أوروبا باستثناء مبيعات الكهربائية منها

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مبيعات الدراجات تباطؤاً كبيراً في أوروبا العام 2022 بعدما سجلت نمواً قوياً خلال فترة الجائحة، إلا أن مبيعات النموذج الكهربائي منها يشهد تزايداً مطرداً، على ما أفاد الثلاثاء الاتحاد الأوروبي لصناعة الدراجات (كونيبي)، بيعت 14.7 مليون دراجة غير إلكترونية العام 2022 في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 9.1% عن العام 2021، إلا أن الدراجات الكهربائية حققت رقماً قياسياً بلغ 5.5 مليون دراجة (+8.6%) مع تصدُّر ألمانيا وفرنسا وهولندا القائمة.

وكانت دراجة واحدة من كل أربع دراجات مباعة في أوروبا كهربائية، وبما أن الدراجات الكهربائية تُباع بأسعار أعلى، لم يحل الانخفاض في المبيعات دون تسجيل ارتفاع في المبيعات العالمية التي وصلت إلى 21.2 مليار يورو (+ 7.4% في عام واحد)، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس «كونيبي» إرهارد بوخل إن «الصناعة الأوروبية أظهرت مرونة ملحوظة في العام 2022، رغم التراجع الكبير في مبيعات الدراجات التقليدية والمشاكل اللوجستية المستمرة منذ الجائحة» وأضاف أن «المستقبل لا يزال واعداً. ويشجعنا التركيز على الاستدامة وتقدم الإنتاج الأوروبي».

وانخفض عدد الدراجات المُنتجة في أوروبا بشكل طفيف ووصل إلى 15.3 مليون دراجة (-5% خلال عام واحد)، لكنّ عدد الدراجات الكهربائية التي أُنتِجت ارتفع كثيراً ووصل إلى 5.4 مليون دراجة (+ 19%).