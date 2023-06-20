  • Alwasat News
Atwasat

الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 04:01 مساء
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
كلبان يبحثان عن الجرذان لاصطيادها في واشنطن بتاريخ الثالث من يونيو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

في إحدى ليالي يونيو الحارة، يتوافد رواد السهر على حي «آدامز مورغان» في واشنطن، إلا أنهم ليسوا الوحيدين الذين يجوبون شوارع هذه المنطقة، إذ ثمّة أعداد كبيرة من الجرذان المنتشرة في الأزقة تتغذى على بقايا الأطعمة من الحانات والمطاعم.

ووصلت بعثرة النفايات هذه إلى نهايتها مع تولي عشرات الكلاب المُحاطة بأصحابها مطاردة تلك القوارض في عملية تجري أسبوعيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتوجه مدرب الكلاب «مارشال فينبرغ» (28 عاما) لكلبه عقب اصطياده أول فريسة له في تلك الليلة بالقول: أحسنت يا هنري.

وغالبا ما تظهر العاصمة الأميركية ضمن المدن الخمس التي تضم أكبر عدد من القوارض في الولايات المتحدة في مشكلة تفاقمت بسبب فصول شتاء أقل حدّة، وزيادة عدد السكان، ومساحات تناول الطعام في الهواء الطلق منذ جائحة «كوفيد-19».

شكاوى مكررة منذ 2022
تلقت المدينة نحو 13400 شكوى مرتبطة بهذه المشكلة في العام 2022، بزيادة ألفي شكوى عمّا سُجّل العام السابق، بحسب وسائل إعلام محلية. بينما قرر بعض السكان أن يتولوا بأنفسهم حلّ المسألة.

أنواع عدة من الكلاب
تنبعث روائح كريهة متأتية من حاويات النفايات مع توغل الكلاب داخل الأزقة. وتُدخِل هذه الحيوانات، وهي من نوع كلاب دشهند ألمانية وترير وكلاب صيد بصرية، رءوسها في الحاويات، بحثا عن الجرذان.

وينتمي أصحاب هذه الكلاب إلى مختلف الفئات العمرية، وينحدرون من واشنطن وضواحيها، وأيضا من ولايات مجاورة. وقد تعرّفوا إلى بعضهم عبر مواقع التواصل مع تشاركهم الهدف نفسه، المتمثل في التخلص من الجرذان.

وانضم «بوماني متومه»، وهو شرطي متقاعد يبلغ 60 عاما، مع كلبه من نوع كايرن تيرير، إلى المجموعة في مارس عندما بدأت في تنفيذ هدفها. ويقول: «عندما بدأنا في اصطياد الجرذان لم تكن هذه الحيوانات تركض حتى، بل كانت تراقب الكلاب فقط».

وأحضرت «تيدي موريتز»، التي تبدي إعجابا كبيرا بكلاب الصيد، ابنها وحفيدها المراهق من ولاية ديلاوير المجاورة، للإسهام في هذه الأعمال. وتقول: «إنه أسلوب جيد للتخلص من الفئران بطريقة طبيعية».

وبينما تحتاج السموم أياما عدة للتخلص من الجرذان، تُقدِم الكلاب على كسر عمودها الفقري سريعا، وهو ما يمنعها من شم أي رائحة.
وتوضح المرأة السبعينية أنها طريقة بدائية، لكن فعالة.

وتضرب «موريتز»، التي لا تزال بكامل حيويتها، قدمها على حاوية نفايات، لإعادة توجيه الجرذان الهاربة إلى مجموعة الكلاب.

وتتمكن الكلاب من قتل أكثر من 30 جرذا في ثلاث ساعات، بينما يتلقط أصحابها صورا لها مع القوارض النافقة قبل رميها في حاويات النفايات.

عمل جماعي: الكلاب والبشر
يقول «فينبرغ»: «ما رأيتموه هو تعريف للعمل الجماعي، إذ يعمل الكلاب والبشر معا، للتخلص من الجرذان، في خطوة ترمي إلى مساعدة المدينة».

العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي

ويرغب «فينبرغ» في تأسيس جمعية من شأنها أن تزوّد الشركات المعنية بالتخلص من الجرذان بكلاب تُعد عنيفة جدا، لتكون حيوانات تُربّى داخل المنازل.

وفي حين لا توجد بيانات علمية كافية لتأكيد فعالية صيد الجرذان، على قول الخبير في القوارض بوبي كوريغان، فإن هذه الممارسة تعود إلى مئات السنين عندما كانت الكلاب تتلقى تدريبات للتخلص من الجرذان في المزارع.

أما استخدام السموم فقد يضرّ بأنواع أخرى من الحيوانات مثل الصقور والبوم. في حين قد يستغرق قتل الجرذان عبر الفخاخ أياما، وهو ما يجعل الصيد الخيار الأكثر إنسانية، بحسب «كوريغان».

القطة رو
وليست الكلاب وحدها التي تعالج مشكلة انتشار القوارض في المدينة، إذ للقطط دورها في هذه المسألة أيضا، وتحديدا من ناحية صيد الفئران. فقد ساعدت «رو»، وهي قطة شاردة شبه برية باتت نجمة محلية، في التخلص من الفئران في مشتل «غرين ستريت غرويرز» بضواحي واشنطن.

ويقول مدير العمليات في المشتل «تيم ويليامز»: «إنها تقتل بعض الفئران، ولها تأثير رادع»، مشيرا إلى الفائدة المزدوجة المذهلة لامتلاك قطة في مكان مماثل، و«الجميع يرغبون في رؤيتها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي

بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو

ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه

شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه
مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان

واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار

اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان

غوارديولا يتحدث عن وجهة مبابي ومستقبل غوندوغان
أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض

أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض
شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
ناشئو وسعاية ابديري أبطال كاراتيه طرابلس

ناشئو وسعاية ابديري أبطال كاراتيه طرابلس
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفيلسوف إنثوفن يتغلب على «تشات جي بي تي» في اختبار الفلسفة
الفيلسوف إنثوفن يتغلب على «تشات جي بي تي» في اختبار الفلسفة
عائلة كولومبية تعمل مع الحكومة لإنعاش الحياة البرية
عائلة كولومبية تعمل مع الحكومة لإنعاش الحياة البرية
صراصير «الليل» تغزو منطقة في نيفادا الأميركية (صور)
صراصير «الليل» تغزو منطقة في نيفادا الأميركية (صور)
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي
الذكاء الصناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية
الذكاء الصناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27...
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من ......
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»...
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس...
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة......
المزيد
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية...
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن...
هيئة سكك الحديد الفرنسية تنجو من قضية «قط» أمام المحاكم
هيئة سكك الحديد الفرنسية تنجو من قضية «قط» أمام المحاكم...
الذكاء الصناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية
الذكاء الصناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية...
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي...
المزيد