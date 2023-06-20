الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

في إحدى ليالي يونيو الحارة، يتوافد رواد السهر على حي «آدامز مورغان» في واشنطن، إلا أنهم ليسوا الوحيدين الذين يجوبون شوارع هذه المنطقة، إذ ثمّة أعداد كبيرة من الجرذان المنتشرة في الأزقة تتغذى على بقايا الأطعمة من الحانات والمطاعم.

ووصلت بعثرة النفايات هذه إلى نهايتها مع تولي عشرات الكلاب المُحاطة بأصحابها مطاردة تلك القوارض في عملية تجري أسبوعيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتوجه مدرب الكلاب «مارشال فينبرغ» (28 عاما) لكلبه عقب اصطياده أول فريسة له في تلك الليلة بالقول: أحسنت يا هنري.

وغالبا ما تظهر العاصمة الأميركية ضمن المدن الخمس التي تضم أكبر عدد من القوارض في الولايات المتحدة في مشكلة تفاقمت بسبب فصول شتاء أقل حدّة، وزيادة عدد السكان، ومساحات تناول الطعام في الهواء الطلق منذ جائحة «كوفيد-19».



شكاوى مكررة منذ 2022

تلقت المدينة نحو 13400 شكوى مرتبطة بهذه المشكلة في العام 2022، بزيادة ألفي شكوى عمّا سُجّل العام السابق، بحسب وسائل إعلام محلية. بينما قرر بعض السكان أن يتولوا بأنفسهم حلّ المسألة.



أنواع عدة من الكلاب

تنبعث روائح كريهة متأتية من حاويات النفايات مع توغل الكلاب داخل الأزقة. وتُدخِل هذه الحيوانات، وهي من نوع كلاب دشهند ألمانية وترير وكلاب صيد بصرية، رءوسها في الحاويات، بحثا عن الجرذان.

وينتمي أصحاب هذه الكلاب إلى مختلف الفئات العمرية، وينحدرون من واشنطن وضواحيها، وأيضا من ولايات مجاورة. وقد تعرّفوا إلى بعضهم عبر مواقع التواصل مع تشاركهم الهدف نفسه، المتمثل في التخلص من الجرذان.

وانضم «بوماني متومه»، وهو شرطي متقاعد يبلغ 60 عاما، مع كلبه من نوع كايرن تيرير، إلى المجموعة في مارس عندما بدأت في تنفيذ هدفها. ويقول: «عندما بدأنا في اصطياد الجرذان لم تكن هذه الحيوانات تركض حتى، بل كانت تراقب الكلاب فقط».

وأحضرت «تيدي موريتز»، التي تبدي إعجابا كبيرا بكلاب الصيد، ابنها وحفيدها المراهق من ولاية ديلاوير المجاورة، للإسهام في هذه الأعمال. وتقول: «إنه أسلوب جيد للتخلص من الفئران بطريقة طبيعية».

وبينما تحتاج السموم أياما عدة للتخلص من الجرذان، تُقدِم الكلاب على كسر عمودها الفقري سريعا، وهو ما يمنعها من شم أي رائحة.

وتوضح المرأة السبعينية أنها طريقة بدائية، لكن فعالة.

وتضرب «موريتز»، التي لا تزال بكامل حيويتها، قدمها على حاوية نفايات، لإعادة توجيه الجرذان الهاربة إلى مجموعة الكلاب.

وتتمكن الكلاب من قتل أكثر من 30 جرذا في ثلاث ساعات، بينما يتلقط أصحابها صورا لها مع القوارض النافقة قبل رميها في حاويات النفايات.

عمل جماعي: الكلاب والبشر

يقول «فينبرغ»: «ما رأيتموه هو تعريف للعمل الجماعي، إذ يعمل الكلاب والبشر معا، للتخلص من الجرذان، في خطوة ترمي إلى مساعدة المدينة».

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ويرغب «فينبرغ» في تأسيس جمعية من شأنها أن تزوّد الشركات المعنية بالتخلص من الجرذان بكلاب تُعد عنيفة جدا، لتكون حيوانات تُربّى داخل المنازل.

وفي حين لا توجد بيانات علمية كافية لتأكيد فعالية صيد الجرذان، على قول الخبير في القوارض بوبي كوريغان، فإن هذه الممارسة تعود إلى مئات السنين عندما كانت الكلاب تتلقى تدريبات للتخلص من الجرذان في المزارع.

أما استخدام السموم فقد يضرّ بأنواع أخرى من الحيوانات مثل الصقور والبوم. في حين قد يستغرق قتل الجرذان عبر الفخاخ أياما، وهو ما يجعل الصيد الخيار الأكثر إنسانية، بحسب «كوريغان».

القطة رو

وليست الكلاب وحدها التي تعالج مشكلة انتشار القوارض في المدينة، إذ للقطط دورها في هذه المسألة أيضا، وتحديدا من ناحية صيد الفئران. فقد ساعدت «رو»، وهي قطة شاردة شبه برية باتت نجمة محلية، في التخلص من الفئران في مشتل «غرين ستريت غرويرز» بضواحي واشنطن.

ويقول مدير العمليات في المشتل «تيم ويليامز»: «إنها تقتل بعض الفئران، ولها تأثير رادع»، مشيرا إلى الفائدة المزدوجة المذهلة لامتلاك قطة في مكان مماثل، و«الجميع يرغبون في رؤيتها».