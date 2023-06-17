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العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 02:01 مساء
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي
صورة وزعتها جامعة تشيلي في 16 حزيران/يونيو 2023 لعظمة ساق ديناصور من نوع "غونكوكن نانوي" اكتشفت بقاياه في ريو دي لاس تشيناس بمنطقة باتاغونيا التشيلية. (أ ف ب)
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عثر علماء في منطقة باتاغونيا التشيلية على بقايا ديناصور من نوع «غونكوكن نانوي» (Gonkoken Nanoi) العاشب، الذي لم يسبق رصد أي دليل على وجوده في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وكشف مدير شبكة علم المتحجرات في جامعة تشيلي، ألكسندر فارغاس، الذي شارك في إعداد دراسة نشرتها مجلة «ساينس أدفانسز»، وعُرضت نتائجها في سانتياغو، أن هذه الديناصورات كانت «نحيلة المظهر، وتستطيع أن تقف بسهولة على اثنين من أرجلها الأربع، بحيث تتمكن من الوصول إلى النباتات، سواء أكانت على مستوى مرتفع أو على مستوى الأرض». وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد فارغاس أن وجود هذه الديناصورات في هذه المنطقة الجنوبية البعيدة جدا فاجأ العلماء الذين سيسعون إلى «فهم كيفية وصول أسلافها إلى هناك».

وقد عاش هذا النوع من الديناصورات قبل 72 مليون سنة في أقصى جنوب تشيلي، والذي كان يصل طول الواحد منها إلى أربعة أمتار، ويبلغ وزنه طنا واحدا، وله ما يوصف بـ«منقار البطة».
 

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