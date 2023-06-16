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صراصير «الليل» تغزو منطقة في نيفادا الأميركية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 02:06 مساء
صراصير «الليل» تغزو منطقة في نيفادا الأميركية (صور)
صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
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غزت ملايين صراصير المورمون (صرصور الليل)، بلدة صغيرة في ولاية نيفادا، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة الأميركية وطرقها، مما جعل الوصول إلى المستشفيات مسألة صعبة.

وهذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان إلكو البالغ عددهم 20600 شخص، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت المقيمة كوليت رينولدز لشبكة «سي بي إس»، «نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا»، مضيفةً «عندما نكون داخل المنزل، يبدو الأمر كما لو كانت تمطر».

«الوضع مقرف جداً»
وقالت مقيمة أخرى تدعى ستيفاني غاريت إنّ «الحشرات تزحف على الطرق وتثير القشعريرة. الوضع مقرف جداً».

وصعّب انتشار هذه الحشرات على الطرق وصول السكان إلى المستشفيات، وقال ستيف بوروز من مستشفى نورث إيسترن نيفادا الإقليمي لقناة «كاي إس إل تي في» المحلية، «لكي ننقل المرضى إلى المستشفى، تعيّن علينا إرسال أشخاص إلى محيط منازل المرضى مع مكانس».

وأوضح عالم الحشرات في وزارة الزراعة بولاية نيفادا جيف نايت، أنّ أسراب الحشرات هذه لم تكن استثنائية في المنطقة، ولكنها باتت أوضح مع إشغال السكان المناطق البرية.

وما يثير استياء سكان إلكو هو وجود خيارات محدودة للتخلص من الحشرات، وقال نايت «يمكن استخدام مبيدات الحشرات (...) وثمة خيار يتمثل في غض النظر عن المسألة، وسينتهي الأمر بذهابها من المنطقة».

صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
صراصير «الليل» تغزو منطقة إلكو في نيفادا الأميركية. (الإنترنت)
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