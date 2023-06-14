حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس

القاهرة - بوابة الوسط

نجح أطباء عسكريون سريلانكيون في إزالة أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسم جندي متقاعد، على ما أعلن الجيش السريلانكي، اليوم الأربعاء.



وأوضح الجيش أن ضابط الصف السابق، (62 عامًا)، خضع لعملية إزالة حصوة كلوية تزن 801 غرام، أي أكثر من خمسة أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر. وبلغ طول الحصوة 13.37 سنتيمتر، في حين أن متوسط طول الكلية لا يتعدى 10 إلى 12 سنتيمترًا. وأعلن الجيش في بيان «استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم جراحيًا في الأول من يونيو في مستشفى كولومبو العسكري».

- رقم قياسي

وجاء إعلان السلطات بعد اعتراف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بهذا الرقم القياسي. وسجّل الرقم القياسي السابق لحصوة كلوية والبالغ 620 غرامًا في باكستان العام 2008، وفقًا لموسوعة «غينيس».

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وقال الجراح العسكري ك. سوذارشان «الأهم بالنسبة لنا هو أن تعمل الكلية بشكل طبيعي رغم هذه الحصاة». وأوضح الجندي المتقاعد لقناة تلفزيونية محلية أنه كان يعاني آلامًا في البطن منذ العام 2020 وأن الأدوية التي وصفت لم يكن لها أي تأثير.



وتتكون حصوات الكلى من الأملاح المعدنية التي تتراكم في الكِلية، وهي عضو يتولى تنظيف الدم.