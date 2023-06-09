بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

بيعت في نيويورك ياقوتة كبيرة باسم «إستريلا دي فورا»، مقابل 34.8 مليون دولار، والتي تزن 55.22 قيراط، وهي أكبر حجر من هذا النوع يُطرح في مزاد علني على الإطلاق، لتسجّل بذلك رقماً قياسياً لعملية بيع حجر مماثل، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وبعد صقلها وتشكيلها في حجر خام يزن 101 قيراط اكتُشف داخل منجم في موزمبيق في سبتمبر الماضي، شكّلت هذه الجوهرة نجمة مزاد أُجري على مجوهرات شملت 100 قطعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبيعت «إستريلا دي فورا» التي طُرحت بدايةً بـ21 مليون دولار، مقابل 30 مليون دولار أو 34.8 مليون مع الرسوم والعمولات، لمشترٍ عبر الهاتف أبقى هويته طي الكتمان.

وأوضحت ناطقة باسم «سوذبيز» لوكالة «فرانس برس»، أنّ المشتري هو «هاوي جمع من الشرق الأوسط»، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

«إحدى عجائب الطبيعة»

ويعود الرقم القياسي السابق لياقوتة من بورما تزن 25,59 قيراط، بيعت بـ30,33 مليون دولار ضمنها التكاليف، في مزاد نظمته دار «سوذبيز» في جنيف عام 2015.

وقال رئيس قسم المجوهرات في الأميركيتين لدى دار «سوذبيز»، كويغ برونينغ، «إنها إحدى عجائب الطبيعة، فأي ياقوتة تُستخرج من الأرض وتزن أكثر من خمسة قراريط كياقوت مصقول تمثّل قطعة نادرة»، مضيفا «من النادر جداً مصادفة حجر ياقوت يزن 10 قراريط، بينما من شبه المستحيل وجود ياقوتة وزنها 20 قيراطاً.. أما مصادفة حجر ياقوت بوزن 50 قيراطاً، فهذا حدث لا يحصل سوى مرة في الحياة».

وخلال المزاد نفسه، بيعت ماسة وردية نادرة مُسماة «إتيرنل بينك» ويبلغ وزنها 10.57 قيراط مقابل 34,8 مليون دولار، في رقم قياسي للقيراط الواحد (3,29 مليون دولار) يسجله حجر لونه زهري.

وسجّل الرقم القياسي العالمي لماسة وردية عام 2017، عندما بيع حجر في هونغ كونغ لقاء 71.2 مليون دولار.