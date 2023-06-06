5 دول بجنوب أفريقيا تبدأ أول تعداد لأفيال القارة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت خمس من دول جنوب إفريقيا، التي تضم أكثر من نصف أفيال القارة، أول تعداد جوي لحصر أعداد الأفيال وكيفية حمايتها.

فقد حلق سرب من الطائرات الخفيفة في آن واحد فوق سهول كل من أنغولا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي في منطقة محمية تعرف باسم «منطقة محمية كافانغو زامبيزي العابرة للحدود»، وفق وكالة «رويترز».

ويعيش في هذه المحمية ما يقدر بنحو 220 ألف فيل، وتريد الدول الخمس معرفة أعداد الأفيال وأنماط توزيعها الدقيقة.

وعلى الرغم من تزايد أعداد الأفيال فيها، فإنها تتناقص في سائر القارة بسبب حرمانها من موائلها والصيد الجائر.

ويوجد أكثر من 130 ألف فيل في بوتسوانا وحدها، وهي الدولة التي تضم أكبر عدد من الأفيال في العالم.

من جانبه قال مدير المنتزهات الوطنية والحياة البرية في بوتسوانا، كابيلو سيناتسو، إن هذا التعداد سيخدم إدارة الأفيال.

وذكر أن البيانات ستعين الدول الخمس الشريكة على إدارة ملفات تخطيط استغلال الأراضي، والصراع بين البشر والفيلة، والصيد والسياحة.

تحليل البيانات المتعلقة بالأنماط

وقال: «يجدر بنا بصفتنا مديري هذه الثروة الطبيعية أن نلم بأماكن وجودها وكيفية انتشارها في أراضينا؛ فهذا مشروع متميز، وهو الأول من نوعه، ونتوقع تحليل البيانات المتعلقة بالأنماط بداية من مطلع عام 2023 بحيث يصبح لدينا بالفعل بحلول الربع األول من عام 2023 بيانات أولية يمكننا عرضها على الجمهور وتمكيننا من اتخاذ القرار».

وأوضح المدير التنفيذي لمنطقة المحمية، نيامبي نيامبي، «ستصبح نتائج هذا المسح حجر الأساس لحماية أكبر عدد من الأفيال العابرة للحدود في إفريقيا وإدارتها على المدى الطويل».