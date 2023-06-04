الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

القاهرة - بوابة الوسط

قضى اختصاصي الذكاء الصناعي غاري ماركوس الأشهر الأخيرة يحذر أقرانه والنواب والجمهور عموما من المخاطر المرتبطة بتطوير أدوات هذا المجال الجديد، وانتشارها الفائق السرعة، لكنه اعتبر، في حديث أجرته معه وكالة «فرانس برس» في سان فرانسيسكو، مخاطر انقراض البشرية «مُبالغا فيه».

أنظمة ذكاء اصطناعي.. خارج السيطرة

أوضح الأستاذ الفخري في جامعة نيويورك، الذي قدم إلى كاليفورنيا لحضور مؤتمر: «شخصيا، وفي الوقت الحاضر، لست قلقا جدا بهذا الشأن، لأن السيناريوهات ليست في غاية الواقعية». وتابع: «ما يقلقني هو أن نبني أنظمة ذكاء صناعي لا نحكم السيطرة عليها».

ابتكر غاري ماركوس برنامجه الأول للذكاء الصناعي في المدرسة الثانوية، وكان برنامجا لترجمة نصوص من اللاتينية إلى الإنجليزية. وبعد سنوات من دراسته علم النفس للأطفال، أنشأ شركة متخصصة في «تعلّم الآلة»، استحوذت عليها «أوبر» لاحقا.

وفي مارس، كان من موقّعي الرسالة التي نشرها مئات الخبراء، للمطالبة بتعليق تطوير أنظمة ذكاء صناعي فائقة القوة مثل روبوت الدردشة «تشات جي بي تي»، الذي أطلقته شركة «أوبن إيه آي» الناشئة، لستة أشهر، للتثبت من أن البرامج المطروحة حاليا للاستخدام «موثوقة وآمنة وشفافة ووفية وموائمة للقيم البشرية».

لكنه لم يوقّع الإعلان المقتضب الذي أصدرته مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء هذا الأسبوع، وكان له وقع شديد، حيث دعا موقّعو هذا الإعلان، ومن أبرزهم مبتكر «تشات جي بي تي» نفسه سام ألتمان، والمهندس الكبير السابق لدى «غوغل» جيفري هينتون، الذي يعد من الآباء المؤسسين للذكاء الصناعي،

ورئيس شركة «ديب مايند» للأبحاث في مجال الذكاء الصناعي التابعة لـ«غوغل» ديميس هاسابيس، والمدير الفني لـ«مايكروسوف» كيفن سكوت، إلى التصدي لـ«مخاطر انقراض البشرية المرتبطة بالذكاء الصناعي».

«حرب عرضية»

أطلق النجاح الهائل الذي أحرزه «تشات جي بي تي»، القادر على إنتاج أي نوع من النصوص بناء على طلب مستخدميه، سباقا بين شركات التكنولوجيا العملاقة إلى هذا الذكاء الصناعي «التوليدي»، غير أنه أثار في المقابل الكثير من التحذيرات والدعوات إلى وضع ضوابط لهذا المجال.

وصدرت هذه التحذيرات حتى عن مطوري هذه الأنظمة المعلوماتية الذين يعملون من أجل التوصل إلى ذكاء صناعي «عام» يتميز بقدرات معرفية شبيهة بقدرات البشر. وقال غاري ماركوس: «إن كنتم مقتنعين فعليا بأن هناك خطرا وجوديا فلماذا تعملون على ذلك بالأساس؟ هذا سؤال منطقي».

ورأى أن «انقراض الجنس البشري مسألة في غاية التعقيد في الواقع. يمكننا تصور كل أنواع الآفات، لكن ثمة من سينجو حتما»، مشددا في المقابل على أن هناك سيناريوهات ذات مصداقية يمكن في سياقها أن يتسبب الذكاء الصناعي فى «أضرار هائلة».وتابع: «قد ينجح البعض على سبيل المثال في التلاعب بالأسواق، وقد نتهم الروس بتحمل المسؤولية ونهاجمهم، في حين أن لا ضلوع لهم إطلاقا، وقد ننجر إلى حرب عرضية تهدد بأن تتحول إلى حرب نووية».

«نظام سلطوي»

وعلى المدى القريب، كان يعبر غاري ماركوس عن مخاوف على الديمقراطية، فبرمجيات الذكاء الصناعي التوليدي قادرة بصورة متزايدة على إنتاج صور زائفة، وقريبا ستنتج فيديوهات واقعية بكلفة زهيدة.

في هذا السياق، توقع ماركوس: «الانتخابات ستحسم للذين يبرعون أكثر من سواهم في نشر التضليل الإعلامي، وهؤلاء قد يعدّلون القوانين بعد فوزهم، ويفرضون نظاما سلطويا»، مشددا على أن «الديمقراطية تقوم على امتلاك معلومات منطقية واتخاذ قرارات صائبة، وإن لم يعد أحد يميز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح عندها ينتهي الأمر».

لكن هذا لا يعني برأي الخبير الذي صدر له كتاب بعنوان «إعادة إطلاق الذكاء الصناعي» (Rebooting AI) أن هذه التكنولوجيا لا تحمل وعودا، إذ أوضح: «ثمة فرصة أن نستخدم ذات يوم نظام ذكاء صناعي ، لم نبتكره بعد، يساعدنا على إحراز تقدم في العلم، في الطب، في رعاية المسنين، لكننا في الوقت الحاضر غير جاهزين. نحن بحاجة إلى تنظيمات، وإلى جعل البرامج أكثر موثوقية».

ولدى مثوله أمام لجنة في الكونغرس الأميركي في أيار/مايو، دعا ماركوس إلى إنشاء وكالة وطنية أو دولية يعهد إليها بحوكمة الذكاء الصناعي، وهو مشروع يحظى أيضا بتأييد سام ألتمان، العائد من جولة أوروبية حض خلالها القادة السياسيين على البحث عن «توازن عادل» بين الإنتاج والابتكار.

لكن غاري ماركوس حذر من ترك السلطة بهذا الشأن فى أيدي الشركات، حيث قال: «ذكّرتنا الأشهر الأخيرة إلى أي حد هي التي تتخذ القرارات المهمة دون أن تأخذ بالضرورة الآثار الجانبية».