3 مراهقين خلف أسوار السجن.. والقتيل «بجعة»

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت سلطات نيويورك ثلاثة مراهقين في ريف الولاية الشمالي، لقتلهم وأكلهم على مائدة العائلة «بجعة»، قالوا إنهم اعتقدوا أنها بطة كبيرة، بحسب الشرطة المحلية.



وحسب وكالة «فرانس برس»، قُتلت هذه البجعة، وهي أنثى تدعى «فاي»، ومعروفة في هذه المنطقة من سيراكيوز، خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت المطولة لمناسبة ذكرى قدامى المحاربين في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شرطة بلدة مانليوس، الواقعة على بُعد مئات الكيلو مترات إلى الشمال من مدينة نيويورك. وتتهم الشرطة الفتيان الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 و18 عامًا، بالضلوع في جرائم تخريب وسرقة.

تفاصيل سرقة البجعة «فاي»

وبحسب الرواية التي قدمها ضابط الشرطة كينيث هاتر للصحافة المحلية، فإن المشتبه بهم متهمون بسرقة البجعة «فاي» وصغارها الأربعة، لجعلها حيوانات منزلية أليفة. وسرعان ما عُثر على صغار البجعة سالمة، لكن والدتها كانت أقل حظًا. وأوضح هاتر: «أفراد العائلة والأصدقاء أكلوا البجعة التي اعتقدوا أنها بطة كبيرة جدًا»، لافتًا إلى أن الفتيان الثلاثة «لم يكونوا يعلمون أن هذا الطائر ليس حيوانًا بريًا، وأنه ينتمي إلى بلدة مانليوس».

تشكّل طيور البجع رمزًا لهذه البلدة، التي تضم 4600 نسمة، منذ أن سكنت في بداية القرن العشرين بالبرك الصغيرة التابعة لها. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس البلدية بول وورال قوله: «إنه لأمر محزن. كأننا فقدنا أحد أفراد الأسرة».