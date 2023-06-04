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أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 09:11 صباحا
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
حيتان جانحة عند جرف رملي في خليج ماكواري في 21 أيلول/سبتمبر 2020
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 تعتزم أستراليا إنشاء متنزه بحري مماثل لحجم إسبانيا حول جزر نائية قبالة ساحلها الجنوبي الشرقي، على ما أفادت به الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، وفق وكالة «فرانس برس».  يرمي المشروع إلى زيادة حجم متنزه «ماكواري آيلند مارين بارك» ثلاث مرات، ليصل بذلك إجمالي مساحة المنطقة المحمية إلى 475465 كيلو مترًا مربعًا.

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هذه الإجراءات الوقائية تعني أن المنطقة «ستكون مغلقة بصورة تامة أمام الصيد وأنشطة استخراج المعادن، وغيرها من الموارد»، حسبما أكدت وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبيرسك. إلا أن الصيد الذي يطول أسماك باتاغونيا المسننة (وهي من الأسماك آكلة اللحوم) يمكن أن يستمر.

ملايين الطيور البحرية في ماكواري
تقع جزيرة ماكواري بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وتمثّل موئلًا لطيور البطريق الملك والفقمات ذات الفراء، بالإضافة إلى أنها تضم مركزًا علميًا. وأشارت بليبيرسك إلى أن «جزيرة ماكواري مكان استثنائي ومذهل للحيوانات والنباتات، وتشكّل أرضًا خصبة لملايين الطيور البحرية والفقمات وطيور البطريق».

تلقى المبادرة دعما من مجموعات مدافعة عن البيئة، خشية أن تصبح المنطقة هدفًا لأنشطة استخراج المعادن من قاع البحار، والصيد التجاري غير المستدام.

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