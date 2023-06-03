  • Alwasat News
Atwasat

رجال عصابات «وطنيون».. مهربون أوكرانيون يقاطعون شركاءهم الروس بسبب الحرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 01:01 مساء
رجال عصابات «وطنيون».. مهربون أوكرانيون يقاطعون شركاءهم الروس بسبب الحرب
المهرّب الأوكراني كيريم (اسم مستعار) في أحد مقاهي أوديسا، 24 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يمكن أن يطلق عليهم رجال عصابات لكنهم يظهرون جانبا وطنيا، حتى على مستوى التعاون مع عناصر من الدولة الغازية، هذا هو الوضع بين المهربين الأوكران الذين يرفضون التعاون مع نظرائهم الروس بعد اندلاع الحرب بين البلدين.

وينفث كيريم دخان سيجارته وهو يخبر أنه، ككثر سواه من المهرّبين الأوكرانيين، قرر قطع علاقاته مع نظرائه الروس، إذ دفعته الحرب إلى إنهاء مشاركته في واحدة من أقوى شبكات المافيا في العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

فالغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أدّى إلى نسف تهريب المخدرات والأسلحة والبشر الذي نشأ بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عبر الحدود بين البلدين.

ويشرح كيريم (59 عاماً) في أحد مقاهي مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، أن «معظم المهرّبين الأوكرانيين وقفوا مع أوكرانيا، لكنّ قسماً منهم لا يزالون يتعاونون مع روسيا».

وقطعت القوات الروسية بمهاجمتها أوكرانيا طريق التهريب، الذي كان يمتد مئات الكيلومترات من روسيا إلى أوروبا.

وازدهرت الجريمة المنظمة في البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية ولغوية وثقافية، في مرحلة تسعينات القرن العشرين المضطربة، بفعل الفساد المستشري.

ويلاحظ نائب مدير منظمة «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود» غير الحكومية، تيوزداي ريتانو، لوكالة «فرانس برس»، أن تعاون المهرّبين من الطرفين كان يشكّل «واحدة من أكثر المنظومات الإجرامية تماسكاً في أوروبا»، إذ «كانوا متحدين».

لكنّ الحرب أدت إلى نشوء حواجز مادية أمام حركة المهرّبين، كالمعارك على الجبهات ونقاط التفتيش التي انتشرت، ناهيك بالمعاناة الكبيرة التي سببها الغزو.

رجال عصابات «وطنيون»
ويوضح ريتان أن شعوراً فحواه «نحن ضدهم»، نشأ بالتالي في أوساط أعضاء المافيا الأوكرانية، بحيث إن «مشاعر وطنية نشأت حتى لدى المجرمين».

ويحرص كيريم مثلاً على أن يُظهِر أنه وطني، ويؤكد أنه وضع حداً لكل تواصل في مجال التهريب مع الروس، مؤكداً أن مجرمين أوكرانيين ساهموا في تمويل المجهود الحربي لبلدهم وأعمالاً خيرية فيه، مؤكدا أن بعضهم شارك أيضاً في القتال على الجبهة.

ويرى ريتانو أن المجرمين يستخدمون حال الحرب في محاولة إعادة بناء صورتهم، وفي كسب تساهل السلطات حيالهم في مقابل الدعم الذي يوفرونه.

ويؤكد عضو آخر في أوساط الجريمة في أوديسا يعرّف عن نفسه باسم مستعار هو ألكسندر، أنه هو الآخر وطني ويرفض العمل مع الروس.

«سأقاتل من أجل مدينتي»
لكنّ محصّل الديون هذا البالغ 40 عاماً يوضح أن مدونة سلوك أعضاء العصابات، تحظر أي تعاون مع الدولة الأوكرانية التي يصفها بأنها فاسدة.

ويقول وهو يرتشف مشروبه المفضل «لا أريد أن أقاتل من أجلهم، لكنني سأقاتل من أجل مدينتي».

ويروي رجلا العصابات أن أجهزة الأمن الأوكرانية أمرت المافيا بوقف أنشطتها عندما غزت بدء الغزو، وطلبت منهم تزويدها أي معلومات عن الروس.

وتؤكد أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة «فرانس برس»، أنها تمكنت في ربيع 2022 من وضع حد لمجموعة إجرامية قوية في أوديسا كانت تتعاون مع موسكو و«ترهب السكان».

 ورغم تأكيد المجرمين الأوكرانيين المحليين أنهم وطنيون، لا يترددون مثلاً في الإفادة من الأراضي التي خسرها الروس في الحرب.

وعندما اندلعت الحرب، ترك أعضاء من جماعات الجريمة المنظمة الدولية البارزة روسيا وأوكرانيا، وانتقلوا إلى مناطق أقل اضطراباً كآسيا الوسطى ودول الخليج.

ويقول تيوزداي ريتاتو «نحن نعلم أن الكثير من التعاون لا يزال قائماً خارج أوكرانيا بين أوساط الجريمة الروسية والأوكرانية».

وترجّح وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» أن يكون التعاون مستمراً بين أفراد العصابات من البلدين. ويستخدم المجرمون طرق تهريب مختلفة، ولا يؤدي توقف إحداها إلى وقف التهريب، بل هم يتكيفون وينوّعون عملياتهم.

وتشرح مديرة «يوروبول»، كاترين دو بول، «إنهم يهتمون بالأرباح، ويواصلون أنشطتهم الإجرامية رغم الحرب، ويبحثون عن أفضل الفرص»، مضيفة «لا نرى حتى الآن أي انفصال بين المافيا الروسية وتلك الأوكرانية».

في أوديسا، يواصل أفراد العصابات أنشطتهم، سواء بالتعاون مع الروس أو من دونهم، ورغم العراقيل التي فرضتها الحرب. ويقول المهرّب كيريك «رغم كل شيء، يستمر الأمر. أوديسا لا تزال أوديسا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا

«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
قمم الجبال تتحول إلى سلال قمامة لأطنان من النفايات البلاستيكية
قمم الجبال تتحول إلى سلال قمامة لأطنان من النفايات البلاستيكية
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
علماء مناخ يهجرون «تويتر» منذ استحواذ ماسك على المنصة
علماء مناخ يهجرون «تويتر» منذ استحواذ ماسك على المنصة
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من ......
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية ......
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة...
بالفيديو.. راكب يفتح باب طائرة في الجو (تفاصيل)
بالفيديو.. راكب يفتح باب طائرة في الجو (تفاصيل)...
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف...
المزيد
رجال عصابات «وطنيون».. مهربون أوكرانيون يقاطعون شركاءهم الروس بسبب الحرب
رجال عصابات «وطنيون».. مهربون أوكرانيون يقاطعون شركاءهم ......
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك...
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان...
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من ......
علماء مناخ يهجرون «تويتر» منذ استحواذ ماسك على المنصة
علماء مناخ يهجرون «تويتر» منذ استحواذ ماسك على المنصة...
المزيد