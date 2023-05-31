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في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 06:29 مساء
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح
صورة مركبة للممثل الأميركي الشهير آل باتشينو (يسار)، وشريكة حياته الأميركية الكويتية نور الفلاح (يمين). (الإنترنت)
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يُتوقع أن يصبح الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو البالغ 83 عاماً أباً للمرة الرابعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عدة في الولايات المتحدة، الأربعاء. 

وأشار موقع «تي إم زي» المتخصص أن شريكة حياته الأميركية الكويتية نور الفلاح (29 عاماً) حامل في الشهر الثامن، بحسب «فرانس برس». 

وحاولت الحصول على تعليق على الخبر من مديري أعمال آل باتشينو، لكنها لم تتلقَّ أي ردٍ فوري منهم. ولنجم «ذي غادفاذر» و«سكارفايس» و«هيت» الفائز بجائزة أوسكار عن «سِنت أوف إيه وومان» ثلاثة أبناء بالغين أصلاً. 

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وقبل بضعة أسابيع، كشف نجم سينمائي آخر هو روبرت دي نيرو البالغ 79 عاماً خبراً مماثلاً، إذ أعلن أنه رزق أخيراً طفلاً هو سابع أبنائه.

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