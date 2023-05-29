مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

تحول قسم من مياه القنال الكبير في البندقية بإيطاليا إلى اللون الأخضر الفلوري، ما دفع الشرطة إلى إجراء تحقيق وسط تكهنات بأن الواقعة يقف خلفها ناشطون بيئيون حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» الأحد.

وغرد حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا تسايا عبر تويتر «أبلغ عدد من السكان عن تغيير في لون مياه القنال»، مشيرا إلى أن «المحافظ دعا إلى اجتماع طارئ مع الشرطة للتحقيق في مصدر هذا السائل».

وذكرت جريدة «لا نوافا فينيتسيا» اليومية المحلية أن الشرطة تجري تحقيقها في احتمال أن يكون ناشطون بيئيون خلف هذه الحادثة.

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وأعلن عناصر الإغاثة أنهم سيوفرون مساعدة لهيئة حماية البيئة الإقليمية في عملية أخذ عينات من المياه لتحليلها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحول فيها لون مياه القنال الكبير إلى الأخضر، ففي العام 1968 ألقى الفنان الأرجنتيني نيكولاس غارسيا أوريبورو طلاء أخضر اللون في هذه المياه، على هامش الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البندقية السينمائي، في خطوة ترمي إلى التوعية بالمسائل البيئية.