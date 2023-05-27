بالفيديو.. راكب يفتح باب طائرة في الجو (تفاصيل)

القاهرة - بوابة الوسط

علّل الراكب الذي فتح مخرج الطوارئ لطائرة أثناء وجودها في الجو قبيل هبوطها، فعلته للشرطة الكورية الجنوبية، بأنه كان يشعر بـ«الاختناق» وأراد الخروج «سريعا» من الطائرة، وفق ما ذكرته شركة طيران «أسيانا إيرلاينز»، لوكالة «فرانس برس»، اليوم السبت.

وكانت الطائرة على علو يقترب من 200 متر من البرّ عندما بادر الراكب الذي لم تُكشف هويته، بفتح مخرج الطوارئ الذي كان جالسا بجانبه.

وأوضح الراكب المذكور الذي أوقفته شرطة دايغو لاستجوابه، أنه كان «في حالة توتر بعدما فقد وظيفته أخيرا»، على ما أفاد محقّق في الشرطة لوكالة «فرانس برس».

ولفت المصدر إلى أن الراكب «شكا من تخطّي الرحلة الوقت المحدّد لها، وشعر بأنه يختنق في داخل المقصورة»، كما «أراد الخروج سريعا» من الطائرة.

وكان نحو 200 راكب موجودين في الطائرة لدى اقترابها من مدرج مطار دايغو الدولي في كوريا الجنوبية، على بعد نحو 240 كيلومترا إلى جنوب شرق العاصمة سيول، خلال رحلة داخلية.

أحد الركاب ينشر فيديو لحالة الركاب بعد فتح باب الطوارئ

وفي مقطع فيديو قصير نشره أحد الركاب، يمكن رؤية حالة الذعر بين الركاب، بسبب الهواء القوي الذي ضرب المقصورة بعد فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة، وتطاير مساند الرأس القماشية في كل الاتجاهات. كما يمكن سماع صراخ.

وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر عبر الشبكات الاجتماعية، هواءً عاتيا يعصف بركاب جالسين في الصف نفسه لمخرج الطوارئ، بجانب الباب المفتوح.

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ونُقل نحو عشرة ركاب إلى المستشفى، بسبب مشكلات في التنفس، لكن لم تُسجّل أي إصابة بالغة أو أضرار فادحة، وفق وزارة النقل.

وأوضح مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية لوكالة «فرانس برس» أن هذه الحادثة على حد علمه هي «الأولى من نوعها» في تاريخ الطيران في البلاد.

ويواجه الراكب احتمالية السجن حتى عشر سنوات، لانتهاكه القوانين المتعلقة بسلامة الطيران.