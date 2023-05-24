5.1 مليون دولار ثمن ساعة آخر إمبراطور صيني

القاهرة - بوابة الوسط

بيعت بأكثر من خمسة ملايين دولار خلال مزاد أقيم، أمس الثلاثاء، في هونغ كونغ ساعة من نوع «باتيك فيليب»، كانت لآخر إمبراطور للصين بويي، وفق وكالة «فرانس برس».

قدرت الساعة بثلاثة ملايين دولار، لكنّ المزايدات التي دامت خمس دقائق خلال المزاد الذي أقامته دار «فيليبس» البريطانية أسفرت عن ترسيتها على أحد الشراة لقاء 40 مليونا من دولارات هونغ كونغ (أي ما يعادل 5.1 مليون دولار أميركي)، ووصل السعر الإجمالي شاملا العمولة إلى 6.2 مليون دولار.

وكانت هذه الساعة ذات الرمز المرجعي 96 (أول موديل من الدار السويسرية المرموقة يحمل رمزاً مرجعيا) والتقويم القمري والمزينة برمز يمثل إحدى مراحل القمر، ملكا لإيسين جيورو بويي، آخر الأباطرة من سلالة تشينغ التي حكمت آخر إمبراطورية صينية.

ألهمت حياة بويي الذي نُصّب إمبراطورا العام 1908 فيلم «ذي لاست إمبيرور» للمخرج برناردو بيرتولوتشي، الفائز بتسع جوائز أوسكار العام 1988، أبرزها في فئة أفضل فيلم. ووضعه اليابانيون أكثر من 20 عاما على رأس الدولة العميلة التي أقاموها في منشوريا بعد غزوهم إياها في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين.

وقد أسرته القوات السوفيتية العام 1945 بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وأودع معسكرا سوفيتياً. وأكدت دار «فيليبس» أنها تملك وثائق تثبت أن الساعة كانت بحوزة بويي في المعتقل.

كنز صيني من مقتنيات الإمبراطور المخلوع

وروى ابن شقيقه إيسين جيورو يويوان، أن الساعة كانت «غرضا شخصيا» للإمبراطور المخلوع، وقد تركها لمترجمه غيورغي برمياكوف، لدى مغادرته المعتقل. وأشار راسل ووركينغ، وهو صحفي أجرى مقابلة مع برمياكوف قبل أكثر من 20 عاما، أن هذا الرجل المتقدم في السن لم يكن يعلم شيئا عن قيمة الساعة عندما أخرجها من درجه.

وأضاف ووركينغ، الذي كان في عداد فريق الأبحاث التابع لدار المزادات، أن «ظهورها مجددا بعد كل هذه السنوات بدا أشبه بصندوق كنوز تحمله الأمواج إلى الشاطئ».وقال رئيس قسم الساعات في دار «فيليبس» في آسيا توماس بيراتزي، إن السعر الذي بيعت مقابله هذه الساعة هو الأعلى في مزاد لساعة «باتيك فيليب» التي تحمل الرمز المرجعي 96. وأضاف أن «ثلاث نسخ فحسب» من هذه السلسلة من الساعات لا تزال متوافرة في العالم راهنا.

وبيعت مروحة من الورق الأحمر كتب عليها بويي قصيدة «مخصصة لرفيقي برمياكوف» بأكثر من 77800 دولار، أي ستة أضعاف السعر الذي خُمَنت به.