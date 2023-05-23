وفاة رولف هاريس مقدم البرامج السابق في «بي بي سي»

القاهرة - بوابة الوسط

غيَّب الموت عن 93 عامًا مقدم البرامج السابق في «بي بي سي»، الأسترالي رولف هاريس، على ما أفادت وكالة «بي ايه ميديا».

وذكرت الوكالة أن هاريس تُوفي في العاشر من مايو داخل منزله في قرية براي التي يتحدر منها والواقعة جنوب غرب لندن، نتيجة إصابته بالسرطان وبسبب «تقدمه في السن». وأكدت عائلته نبأ وفاته، مشيرة إلى أنه «رحل بسلام وسط عائلته وأصدقائه».

وأقيمت مراسم دفنه بشكل غير علني، بعد أن كانت وسائل إعلام بريطانية أشارت أخيرًا إلى أن سيارة إسعاف خاصة رُصدت أمام منزله، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

من هو رولف هاريس؟

وهاريس شخصية معروفة في المملكة المتحدة، وكان بطلاً سابقًا في السباحة، فيما حاز رتبة الامبراطورية البريطانية. وبدأ العام 1953 العمل في المجال التلفزيوني في بريطانيا، ليصبح أحد أشهر المذيعين في البلاد.

وأنجز مقدم البرامج السابق رسمًا يظهر إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الثمانين، فيما قدم أداءً غنائيًا منفردًا في قصر باكنغهام خلال الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة في العام 2012.

وتولى حتى العام 1993 تقديم برنامج «رولفس كارتون كْلُب» (Rolf's Cartoon Club)، وظهر في مقطع فيديو ضمن حملة مناهضة للاعتداء الجنسي على الأطفال بعنوان «الأطفال يعرفون كيف يقولون لا».

لكن في العام 2014 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وتسعة أشهر عقب إدانته بالاعتداء جنسيًا بين العامين 1968 و1986 على أربع ضحايا تراوحت أعمارهن بين 8 و19 سنة. ودأب على تأكيد براءته من هذه الاتهامات. وجرت تبرئته في العام 2017 من اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي على ثلاث نساء. وأُطلِق في مايو من العام نفسه.