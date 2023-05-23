بلاغ كاذب عن تمساح في نهر فرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

استنفرت أجهزة الإنقاذ والجهات المختصة للإمساك بتمساح في مياه نهر دوردوني جنوب غرب فرنسا، قبل أن يتبين لها أنه ليس حقيقيا.

فقد دعت بلدية برجراك، عصر أمس الإثنين، عبر صفحتها على «فيسبوك»، السكان إلى «تجنب» منطقة كيه غاريغا وسط البلدة، معللة ذلك بأن طريقها قُطعت بعد «اكتشاف ما يُعتقد أنه تمساح».

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وأوضحت هيئات الإنقاذ لوكالة «فرانس برس» أن أحد المارة اتصل بها «لأنه رأى شيئا يشبه هذا الحيوان في النهر»، وهرع العشرات من عناصر الإنقاذ إلى الموقع من بينهم غواصون، وانضمت إليهم عناصر من الدرك والمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (الشرطة البيئية).

واستعانت العناصر المختصة بعصي طويلة وشِباك لتقريب «التمساح» المطارد بحذر إلى أن توصلت بعد نحو ساعتين إلى انتشاله، فتبيّن أنه مجرّد تمساح صناعي يزيد طوله عن مترين يشبه تماما شكل الحيوان الحقيقي.

وأكدت البلدية أن التمساح الذي كانت تطارده «مزيفا»، مرفقة منشورها بصور تؤكد ذلك.